运动为何瘦不下来
广西读者任女士问：我今年26岁，处于肥胖的边缘，体重指数（BMI）27.3。进行了一些基础治疗，医生建议我运动减肥，于是每天在健身房耗两个多小时，但效果不明显也很累，这该怎么办？
中山大学附属第三医院内分泌科主任医师陈燕铭教授解答：在完全不控制饮食的情况下，想要达到真正减肥，还是需要很大运动量的。据相关研究提示，想达到减肥效果，需要每天运动消耗500千卡（女性）或700千卡（男性），相当于在跑步机上以10千米/小时的速度跑1小时，对于体重50公斤的人可以消耗500千卡，这样做3个月左右才可以减重5%~7%。这样的运动强度，很多人是无法坚持或不适合的。
减肥应该循序渐进地增加运动量，不能盲目求快，过于理想化的运动目标既会使人产生挫败感，也会给机体带来不可避免的损伤。运动减肥效果也不是强度越大越好、出汗越多越好，一般1~2周内减掉0.5~1公斤就很成功了。还应遵循个体化原则，以自己喜欢且容易坚持的项目为首选。运动减肥效果关键在于持之以恒。另外，运动须配合科学的饮食计划，才能达到良好的减肥效果。▲
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