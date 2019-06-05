江苏抽检婴幼儿卫生用品
记者近日从江苏省卫生监督所获悉，该省日前组织卫生监督机构抽检婴幼儿湿巾、排泄用卫生用品等消毒产品。检测结果显示，抽检的149个批次湿巾和排泄用卫生用品卫生质量、标签说明书全部合格，合格率为100%。
据悉，此次监督抽检主要检查产品是否取得有效的卫生许可批件，标签是否符合规范要求，说明书是否存在夸大宣传，产品卫生安全及功能性是否符合卫生标准。截至目前，抽查检验涉及该省17家企业、38家超市等生产销售的儿童用品。（记者程守勤 通讯员戴羽仟）
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