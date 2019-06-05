养生馆治不了“卵巢早衰”

月经紊乱、绝经、衰老、不孕……面对这些问题，很多女性都会忧心忡忡，害怕自己“卵巢早衰”。于是，这些年各种养生馆、美容院以及电商纷纷做起了卵巢保养的生意。实际上，这些商家很多情况下都是在利用或者炒作“卵巢早衰”的概念。

“卵巢早衰”成了骗钱幌子

大街小巷的美容院、养生馆，很多都有“卵巢保养”的项目，号称能缓解卵巢早衰。日前，记者走进北京朝阳路上的一家养生馆，表示自身月经不调，想做调理，店员便从柜台拿出一款精油开始介绍。记者看了精油，包装上没有产品名称、生产厂家等信息，当询问其成分时，店员表示它是由薄荷、玫瑰、生姜及树叶的提取物等组成， 5000公斤才能提取出1公斤精油。“这么好的精油一般都卖几千，我们只卖500元，如果办理会员卡，精油可以免费送。”随后记者了解到，在这家店办会员卡费用在5800~10800元之间。这家养身馆的一位会员告诉记者，她一共来做过四五次“卵巢保养”项目，按摩师会在她肚脐下方抹些精油转圈摩擦、轻轻按压，每次大概半小时到一个小时，并没感觉有明显效果。这位女士表示，每次都是不同的按摩师给她按摩，听说这些按摩师是经过总部培训，并拿到上岗证书的。

记者还在电商平台以关键词“卵巢精油”进行搜索，发现许多标榜“美容院同款调理套盒”的精油，售价在30元/瓶~400元/套不等。另外，记者发现网购平台上还销售大豆异黄酮软胶囊、羊胚胎胶囊等保健品。此外，网上销售的卵巢功能检测试纸，一些商家月销量达2万多。评论区有人表示，在医院测出的结果与网购试纸显示正好相反，还存在试纸条显示颜色不明显等问题。

针对记者调查的现象，华中科技大学同济医学院附属同济医院妇产科副主任医师杨书红表示，这三类号称能检测或缓解“卵巢早衰”的产品都不科学。第一，网售的FSH试纸，原理是根据检测阳性即代表促卵泡生成素（FSH）升高来指示卵巢早衰的倾向，但FSH指标可能受如雌二醇、促甲状腺激素等的影响，因此并不可靠。第二，卵巢是深部器官，精油虽为脂溶性，但最多渗入皮肤，不可能到达卵巢，对于增加卵泡数目和改善卵子质量来说，没有任何科学依据。第三，卵巢保养保健产品，如大豆异黄酮软胶囊、羊胚胎胶囊等，里面含有的大豆异黄酮、植物激素成分，与人体性激素成分不是一回事，也起不到作用。杨书红表示，许多女性对于卵巢没有科学的认识，往往道听途说。为了解疑释惑，他们正在编写《卵巢衰老》这本书，以便读者正确认识卵巢。

40岁前绝经，“种子库”提前空了

“卵巢早衰”到底是怎么回事？华中科技大学同济医学院附属同济医院妇产科主任医师王世宣解释，卵巢是女性特有的性器官，是人类的“种子库”。这个库储备着女性未来的生育能力，胎儿时期，库基本形成，但卵泡会逐渐消耗，到青春期剩30万~40万个，35岁时大概还有2.5万个。此后，卵巢加速退化，到绝经期仅剩下1000个左右。

卵巢早衰，就是卵母细胞提前耗尽，形象点说，就是“种子库”提前空了。女性在40岁前卵巢活动丧失的临床综合征，在医学上叫早发性卵巢功能不全。卵巢早衰不能完全治愈，卵巢储备一旦耗竭，很难恢复。

目前，临床上可明确的卵巢早衰病因包括五方面：1.遗传因素占20%~25%，包括染色体异常和基因变异。2.医源性因素，指医疗过程中所引发的卵巢功能损伤，包括手术、放疗和化疗。手术或疾病本身引起卵巢组织缺损或局部炎症、影响卵巢血液供应而导致卵巢早衰。3.环境因素，如PM2.5大气污染、常用的护肤品中含有的化学物质等，可能会损伤卵巢功能，导致卵巢功能提前衰退。4.感染因素，痢疾杆菌、带状疱疹病毒、麻疹病毒、巨细胞病毒感染及严重的结核性、淋菌性或化脓性盆腔炎等可破坏卵巢组织，造成卵巢功能减退。5.不良生活方式，如熬夜、抽烟、喝酒、不科学减肥等，也可能影响卵巢功能。

六个表现及其治疗

北京中医医院妇科主任医师滕秀香告诉记者，现代卵巢早衰疾病的症状与发病特点，与中医之“月水先闭”“经水早断”诸症相吻合。卵巢主要发挥生殖与内分泌功能，卵巢功能衰退，卵泡数量和质量逐渐下降、卵泡提前耗竭，可能导致受孕率降低、流产风险增高，甚至会导致生育能力丧失。

杨书红表示，前期卵巢早衰主要有六方面表现：1.月经紊乱。中医学认为，肾虚是卵巢早衰发病的根本，累及心、肝、脾等多脏器。大多数患者表现为月经周期缩短或延长、经量减少、周期不规律、月经稀少，少数患者还可能出现突然闭经。月经正常是2~7天，如比以往量少，或3个月不来月经，要及时就医。2.神经系统受影响。潮热、多汗、焦虑、失眠等，还可能出现围绝经期（也叫更年期）症状。3.外貌变化。皮肤比较干燥、没有弹性，体型发胖，小腹臃肿，乳房塌陷。4.免疫力下降。抵抗力差，精力不集中，易疲劳、感冒。5.骨密度变化。骨密度和雌激素密切相关，雌激素减少引起骨量流失、骨质疏松、骨痛，骨折发生率增加。6.心血管系统疾病几率上升。由于雌激素的缺乏，女性在绝经后心血管系统疾病发病率显著高于男性。

临床上，诊断卵巢早衰的首要标准是40岁前绝经，但只凭单一症状诊断，易与其他疾病混淆。因此，杨书红提醒，怀疑自己卵巢早衰的女性，要趁早到医院诊断。诊断分三个方面：性激素六项检查、抗AMH检查及超声检查。后两者精准度较高，是目前检测卵巢早衰最准确的两项指标。

卵巢早衰一旦确诊，需由医生制定适合患者本人的个性化治疗方案，并需建立长期随访机制，因为一旦卵巢停止工作，需要长期靠外来药物补充，这样就需要长期评估。主要治疗方式包括：1.调整生活方式。包括：戒烟戒酒、规律作息、适度锻炼、平衡膳食等。2.激素补充治疗。雌激素、孕激素口服药物治疗持续到正常的平均绝经年龄50岁左右，但要注意此类药物需在医生评估及管理下使用，不可自行购药使用。3.中药治疗。调整全身脏腑气血，可以在一定程度上改善卵巢功能，使患者FSH水平降低、恢复间断月经、恢复有排卵性月经。

如果说女人是一汪泉水，那么卵巢则是不可或缺的泉眼，源源不断地提供生命之泉，魅力之水。因此，女性朋友们需要了解更多科学的卵巢保护知识，不要被不良商家蒙骗。▲