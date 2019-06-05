医保个人账户取消不影响待遇
6月4日，国家医保局官方微信公众号发布消息，对城乡居民基本医疗保险门诊保障政策进行解读。该消息指出，社会上有观点对“取消个人（家庭）账户”的理解并不准确，给参保人员带来一些困惑。事实上，城乡居民医保个人（家庭）账户取消并不会降低居民的医保待遇，而是通过推进门诊统筹进行替代实现的。
国家医保局表示，居民医保个人（家庭）账户，主要用于支付参保人在门诊发生的医疗费用，在制度建立初期对培育个人参保意识、促进个人参保缴费、迅速扩大参保覆盖面等发挥了积极作用。但这一方式存在一定局限性，而且随着居民医保筹资标准提高和保障能力增强，实践中其弊端逐步显现。一是额度很小，保障不足，实际上难以起到门诊保障的作用。二是共济能力差，仅限于个人或家庭使用，还削弱基金整体保障能力。三是易诱发滥用。居民医保门诊保障向门诊统筹过渡和转换，相较于原有的个人（家庭）账户，可以在全体参保人中实现互助共济，有利于为参保人提供更加公平的医保待遇，为解决上述弊端提供了实现途径。（首席记者叶龙杰）
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