透皮给药 贴哪儿最有效

北京朝阳医院药学部副主任药师 宫丽丽

透皮给药是指将药物涂或贴于皮肤表面的一种用药方法，已成为口服、注射后的第三大给药途径。这种方法会使药物以恒定速率通过皮肤，进入体循环产生全身或局部治疗作用。

如今的透皮给药方式已经被广泛用于从咳嗽哮喘到心血管疾病、从老年痴呆到小儿多动症等多种疾病。比如非甾体抗炎药阿司匹林、吲哚美辛等，在消炎镇痛领域使用十分广泛，但它可能导致胃溃疡、胃出血等不良反应。用透皮给药方式，在皮肤表面给药，其药效与口服药物相当，并且可以持续控制给药速度，灵活给药，减少副作用。相比于传统用药方式，透皮给药不仅可以减少口服药物给肠胃造成的刺激，还能有效避免肝脏首过效应、减少药效流失，同时减少注射用药的方式带来的不便及身体上的二次伤害，增加患者依从性。

人体不同部位的渗透速度由高到低依次为：耳后、腹股沟、头皮、足背、前臂、足底。不同药物的渗透可能有部位选择性，常用于止咳、平喘的东莨菪碱，其用药最佳部位在耳后；老年人常吃的阿司匹林，按皮肤渗透性大小顺序依次为前额>耳后>腹部>臂部；心绞痛常用药硝酸甘油的渗透性很强，在人体各部位的渗透性差异都不大。

透皮给药首先要选择药品说明书上建议的部位，不过，当患处有红肿及溃烂时不宜贴，以免发生化脓性感染，应贴于皮肤平展、无破损无毛发处。

需要提醒的是，透皮给药前应先用清水清洁皮肤，但不要使用肥皂、油剂、洗剂或其他可能会刺激皮肤或改变皮肤性状的用品，使用前皮肤应完全干燥。取下保护层后，将粘贴面均匀贴在未受刺激及未受照射的平整皮肤表面，手掌用力按压30秒，确保贴剂与皮肤完全接触。更换贴剂时，粘贴部位也要换，一般几天后才可在相同部位重复贴用。使用期间，贴剂部位要避免接触热源，如电热毯、热水袋、热水浴等。▲