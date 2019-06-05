走出抑郁，先要相信美好

国家二级心理咨询师 郭 瑞

人们常认为抑郁者的问题在于陷入悲伤，但其实，他们不是认为坏事不会结束，而是不相信美好的事情会发生。缓解抑郁很大程度上是要创造积极经历，而不是阻止消极经历的发生。在那些抑郁症得到改善的人中，他们生活里或多或少都出现了积极事件，尤其是那些让他们觉得可以“重新开始”的事。创造积极体验，可以尝试下面一套“幸福行动”。

多和人打交道。抑郁者更愿意“藏”起来不见人，觉得就一个人静静待着，想不通的事就会慢慢想通。但孤独、寂寞可能会加重抑郁状态。人类需要爱和归属感，我们内心有一股强大的驱动力激励我们去寻求稳固、积极的人际关系。也许你曾因为爱而受伤，不愿再把自己置于风险，但“解铃还须系铃人”，对爱的恐惧，只能用爱来解决。踏出自己的小房间，即使有点不乐意或勉强，也要督促甚至逼自己去和家人、朋友等产生联系；甚至要踏出自己的小圈子，去认识各色各样的陌生人，拓宽对人事、世界和生命的认识，会带来更多新鲜、新奇的积极体验。

不要逃避困难。生活中的艰难困苦会导致情绪上的苦闷抑郁，而低落的心情又会削弱我们应对、改变困境的动力和能力，于是屡试屡败，直到绝望、无助。打破这个恶性循环，需要我们重新找回应战的勇气。对于无法逃避的问题，可以把眼前的大障碍分割成小块，设定切实可行的小目标，一点点成功、进步，慢慢拿回主动权和控制感。“患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。”当困于绝望，只有积极应对，才能破茧重生，看到希望。

努力追求目标。抑郁时，我们像汽车没有燃料，动不起来，毫无生气。要找回生命的热情，需要人生目标作为动力。每个人的内心总有些渴望，不论是组建家庭、写一本书或是成为音乐家，不要无视那些让你心动的想法，只要你还有愿望，就可以去做，只要还能去做，未来就充满希望。英国作家切斯特顿说：“若有一种信念能给任何事物增添光彩，那就是对目标即将实现的信念。”如果你的生活已不存在物质匮乏的问题，就再次捡起兴趣、爱好和梦想，它们能为你插上翅膀，逃离迷茫、孤独和绝望。▲