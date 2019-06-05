粽子放心吃抽检都合格 购买散装粽子有讲究

传统粽子 广州日报全媒体记者杨耀烨 摄

广州海关关员到企业对出口粽子进行现场监管。 广州日报全媒体记者卢梦谦 通讯员关悦 摄

好消息，大家可以放心大胆吃粽子了，市面抽检产品全部合格！端午节前，国家市场监管总局发布消息称，已在全国范围开展粽子专项抽检，检验项目14项，抽检结果显示合格率为100%。昨日，国家市场监督管理总局发布了端午节吃粽子的消费提示。

据介绍，本次国家市场监管总局粽子专项监督抽检，在29个省份的超市、小食杂店、批发市场、商场、农贸市场、菜市场、餐厅等经营场所进行随机抽样，对流通范围广、市场销售量大的三全、思念、五芳斋、座上客、状元坊、绿柳居等70多个品牌的479批次样品进行实验室检验，涉及粽子生产、流通和餐饮环节，覆盖198家粽子生产企业。

本次粽子检验项目14项，包括：苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红IV等非食用物质，苯甲酸及其钠盐、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌等项目，经实验室检验，均未检出不合格样品。

粽子口味繁多，包装各异。市场上常见有真空包装粽子（常温粽子）、速冻粽子和新鲜粽子。其中真空包装粽子和速冻粽子为预包装粽子。购买粽子，规定内容不可缺少。按照《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》（GB 7718-2011）要求，直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括：食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号等，及其他需要标示的内容。

市场监管总局提示，消费者在购买预包装粽子时，应查看标签是否包含上述信息。不要购买、食用无标签或标签信息不全、内容不清晰，或掩盖、补印或篡改标示的粽子。购买预包装粽子时，还应查看包装袋是否完好，尤其注意真空包装粽子不应出现破损、漏气或胀袋等现象。

新鲜粽子现买现吃 糖尿病人不宜食粽

食用粽子也不能马虎。其中，预包装粽子可按照包装袋标示的方法进行加工食用，要蒸熟煮透。而新鲜粽子每次按需购买，最好现买现吃。不建议购买后存放，避免淀粉老化后粽子发硬。

没吃完的粽子怎么办？市场监管总局提示，端午节天气较热，粽子营养丰富，含水较高，容易酸败，保存时要注意。真空包装粽子可置于冰箱冷藏室存放，也可直接在室内阴凉处存放，常温下保质期一般为6~9个月。速冻粽子应置于冰箱冻藏室存放，冻藏条件下保质期一般为1年。打开包装袋的粽子，室温存放不应超过2小时。

新鲜粽子一次吃不完，应在冰箱冷藏条件下存放，保质期夏季一般为3~5天，冬季为5~7天；也可先煮熟，然后装入保鲜袋中放在冰箱冷冻保藏。再次食用前应蒸熟煮透，吃多少煮多少，避免反复冻融、蒸煮。另外，超过保质期的粽子一定要丢弃。

值得注意的是，粽子中脂肪、淀粉含量较高，普通人多吃也容易积食。因此，食用粽子时，最好搭配一些蔬菜、水果、豆浆、汤羹等，既均衡营养，又有助消化。

此外，由于粽子主要以糯米或其他谷类食物为原料，糯米中的淀粉主要为支链淀粉，升糖指数高，糖尿病患者不宜食用。粽子加工时常加入动物脂肪，老年人、儿童和心血管病患者、肠胃消化功能较弱者都应少量食用。有逆流性胃炎的患者应控制食量，以免反酸症状加剧。

四步辨别新鲜粽

1购买时，要选择正规商场、超市或市场。

2查看粽叶是否包裹完好，粽体形状是否完整，确保无霉点、无露米和无变形，粽线应捆扎松紧适度。

3若粽子有哈喇味等异味，表明粽子已变质。

4勿过度追求粽叶颜色，粽叶呈墨绿、黄绿、淡黄都属正常。（记者卢梦谦、涂端玉）