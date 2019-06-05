老人用砂锅烧菜 食材更易被消化
老人的饮食不仅要美味，还要保证营养丰富、易吸收。
中国营养学会前任理事长程义勇说，老人用砂锅烧菜好处很多，砂锅是用黏土烧制而成的，老人用砂锅烧菜的最大好处就是使食材便于被消化、吸收。相比于其他锅，砂锅受热、散热更均匀，可长时间烹煮，适合需要用小火煨、焖、炖的食物，这样的烹饪方式可以让食物在100摄氏度的汤汁中逐渐变得松软、嫩滑，将食物中的大分子营养物质分解成小分子，使之更容易被人体消化、吸收。同时，在炖、煮豆子等膳食纤维含量较高的食物时，砂锅可让食材吸收充足的水分，更易咀嚼和消化，不会导致老人肠胃不适。
许多食物中含有丰富的抗氧化物质，例如维生素C、胡萝卜素以及多种酚类化合物等，这些物质正是老人身体非常需要的，而选用砂锅烹饪可以更好地保护食材中的抗氧化物质。如果用铁锅、不锈钢锅等金属材质的锅进行煎、炒、炸，抗氧化物质就会不同程度地受到高温破坏。
此外，中国人在砂锅中炖煮食物时经常把多种食材混在一起，例如小鸡炖蘑菇、土豆炖牛肉、猪肉粉条炖白菜等，这样的做法荤素搭配，有利于人体摄取更全面的营养。
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