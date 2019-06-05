支持家庭照顾和育儿政策

6月1日，联合国四家机构即联合国儿童基金会、联合国妇女署、联合国开发计划署和联合国人口活动基金会主席，代表超过3.7万名联合国员工，发表声明，表示要致力于为联合国所有工作人员制定强有力的性别平等、家庭友好政策。该政策包括但不限于针对所有性别的监护人的带薪育儿假，包括领养、寄养、代孕或通过技术手段怀孕的家庭；为家长们设计的灵活工作时间安排；提供专门的母乳喂养和照顾婴儿的场所，并安排合理的休息时间；高质量并价格合理的托儿所；为所有职工提供育儿补助金。

据联合国妇女署网站报道，联合声明呼吁第八十九届国际公务员制度委员会会议出于为所有联合国职工及家属的福祉考虑，采取以上措施，因为：

这是正确的做法

家庭友好的政策鼓励职工平衡工作与家庭的职责，不逼迫他们在家庭和职场中做出抉择。这有利于减轻家庭中因试图平衡工作职责和家庭需求所产生的压力与矛盾。这些政策还有利于家庭中的主要护理人与孩子建立感情，更为个人成功、家庭幸福与建设更坚固和稳定的社会夯实基础。

这是有利公允的做法

联合国致力于在全球各处为职工实现两性平等，也为其作为全球目标和实现可持续发展目标的重要前提做出努力。

谷歌、国际咨询公司埃森哲和健康保险公司爱特纳等一些企业报告，当采取适当的家庭友好政策时，女性职工的离职率显著降低。证据显示，当这些政策支持家长们更多地参与到育儿过程中时，这对儿童的社会、情感和认知成长有利，并且降低性别固化印象的影响。

除此之外，研究证实在父亲与母亲获得平等育儿假的企业或组织中，从职业发展的角度讲，“母性惩罚”现象——即以较低的雇佣率和升职可能性，较低的薪水和对其工作能力较低的认可度的形式歧视职场母亲——有所减弱。

这是明智的做法

毋庸置疑，家庭友好的政策与更高的工作效率呈正比，并且能吸引、激励并留住职工。除此以外，通过统一联合国各部门的育儿和家庭假管理办法，我们不仅能精简人力资源系统,减少部门间协调工作和职业流动，还可以制定良好的实践标准，支持有利于联合国组织内所有工作部门的环境，提高员工士气、工作满意度和工作效率。

这是健康的做法

孟加拉国的父母们汇报显示，由于工作单位设置了幼儿保育项目，孩子们更少生病，而大人们也因此更少请假。总而言之，监护人的工作效率有所提高而旷职率有所降低。研究证明，父亲休育儿假的孩子们在学习和认知方面有更好的发展。

我们认识到联合国各机构的正式和非正式工作人员为支持这一声明所做出的重要谘商贡献，包括《联合国地球报》，他们发表了《关于包容性育儿假政策的指导意见和建议》，并且在2015年倡导这些变革。联合国女性主义网络、联合国开发计划署家长联合会、联合国儿童基金会推动性别平等小组、联合国儿童基金会全球工会提出倡议，以及联合国妇女署亲善大使安妮·海瑟薇在国际公务员制度委员会上发言，认为强有力的、性别平等的育儿假政策和为职工提供的儿童保育服务对联合国作为平等标准制定者和促进者起至关重要的作用。

四家机构负责人表示，我们致力于审查并不断完善我们的政策，以确保它们反映我们各部门的最优实践和一致性，特别注重：双亲都享有24周带薪产假；官方提供的护理室和母乳喂养室及定期休息；优质和优惠的儿童保育服务以及育儿资助金，包括在孩子出生的前1000天；以及为以所有方式成为家长的监护人提供平等的待遇和尊重。

联合国自成立以来就在全世界范围内倡导社会和经济赋权、性别平等和儿童积极健康发展。作为全球人权、公正与尊严的倡导者，我们认为支持这些每日辛苦工作以实现这些理想的人们也是我们应尽的责任。我们共同致力于为我们的员工做到“表里如一”：制定包容、多样和灵活的标准，我们希望在一个真正实现性别平等的世界中实现这些标准，也为实现2030年可持续发展目标做好准备。（赵韵梁）