“病假必须得到领导批准”的规章制度无效
我所在公司为防止员工“小病大养”“无病装病”，在规章制度中明确规定：员工请病假必须得到领导批准。近日，我因患病被医院要求住院治疗。而当我持诊断证明请假时，公司领导却基于生产旺季而拒绝准假，要求我继续上班，否则按旷工处理。
请问：领导真的明知病情属实也可以拒绝准假吗？
读者 吴虹虹
吴虹虹读者：
公司的做法是错误的，因为对应的规章制度无效。
一方面，员工持医院诊断证明请假，领导应当批准。劳动法第三条规定：“劳动者享有平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。”其中表明，休息休假权是劳动者的基本权利，在具备休息休假的法定事由后，劳动者有权休息。也就是说，在医院已经出具诊断证明建议休息的情况下，单位对员工的病假申请，没有审批与否的决定权，即应予准假。
另一方面，“病假必须得到领导审批”的规章制度违法。《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第19条规定：“用人单位根据劳动法第4条之规定，通过民主程序制定的规章制度，不违反国家法律、行政法规及政策规定，并已向劳动者公示的，可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。”即有效的规章制度应当同时符合制定程序合法、内容合法、向劳动者进行公示或告知三个条件。鉴于“病假必须得到领导审批”，意味着领导可以侵犯劳动者的健康权与休息权，对应的规章制度因为内容违法而无效。
当然，这并不意味着单位没有形式上的审查权，对经审查确系“小病大养”“无病装病”的，单位有权说不。（江西省兴国县人民法院法官 颜梅生）
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