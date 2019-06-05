全国冬小麦机收过亿亩

好家伙！机收总体过亿亩，单日过2000万亩，抢收强种，不误农时，跨区机收正在把粮农丰收的渴望一股脑儿地“搬”进粮仓。

“看着这丰收就在手边的麦田，喜人啦！”收割机下田了，安徽省宿州市墉桥区杨庄乡程庄村种粮大户赵伟种的1400多亩冬小麦开始收割了。据农业农村部农情调度，当前各地小麦跨区机收有序推进。截至6月4日17时，全国已收获小麦近1.2亿亩，麦收进度过三成。当日机收面积达2160万亩，投入联合收割机33万台，其中黄淮海冬小麦主产区机收比例达98%。

目前，四川、湖北机收基本结束，黄淮海主产区除河北省外，均已开镰。其中，安徽进度近六成，河南进度过半，江苏进度近三成，山东进度近一成。

让信息多跑路、农机多干活、农户得实惠是今年三夏大忙的总体基调。农业农村部今年免费发放了30万张联合收割机跨区作业证，通过“农机直通车”等服务APP，搭建了农机作业供需对接平台，极大地方便了农机接单干活。

发展“全程机械化+综合农事服务”新业态，提升农机跨区作业效率。各地不仅积极提供全环节农机作业服务，还采用“点菜”“包席”等形式，为农户提供农资统购、培训咨询、农机维修、农产品销售对接等“一站式”服务，把小农户引入现代农业发展大格局，让他们种田省力省心又省钱。

未雨绸缪，群策群力，确保夏粮丰收到手。据中央气象台消息，6月5至6日黄淮南部、江淮、江汉将有强降水，机收进度将有所放缓。农业农村部要求各地加强机具调度，抓紧小麦抢晴收获，适时启动应急抢收预案，深入田间地头做好收获倒伏小麦技术指导，力争夏粮颗粒归仓。（记者高云才）