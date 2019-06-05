我国开发的诺如病毒四价疫苗正式进入临床研究
人民网上海6月4日电 （记者姜泓冰）采用中国科学院上海巴斯德研究所核心技术开发的四价重组诺如病毒疫苗，日前获得国家药品监督管理局批准，作为国家I类预防性生物制品正式进入临床研究。
诺如病毒是急性病毒性胃肠炎的头号病原，如何开发出具有广泛保护力的疫苗，几十年来一直是国际性难题。上海巴斯德研究所黄忠研究员领导科研团队采用基因工程技术，构建了基于病毒样颗粒（VLP）的多价重组诺如病毒疫苗原型。2015年4月，研究所与智飞生物签署合作协议，共同开发多价诺如病毒疫苗。双方联合攻关，历时4年完成了四价重组诺如病毒疫苗（毕赤酵母）临床前研发和临床试验申请，现已获得批准开展临床试验。该疫苗包含四种诺如病毒主要流行基因型的重组病毒样颗粒抗原，理论上可以预防80%—90%的诺如病毒感染及其引起的急性胃肠炎，是目前全球范围内获得临床许可价次最高的多价诺如病毒疫苗。
《 人民日报 》（ 2019年06月05日 17 版）
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