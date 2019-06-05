广西万名“环保妈妈”推动垃圾分类

由“环保妈妈”到“环保小卫士”，从家庭成员到社区市民，一年来，广西妇联推动垃圾分类初心不变，着力建立“教育一个孩子，影响一个家庭，带动一个社区，引领整个社会”的联动机制，创新探索初见成效。

近日，广西壮族自治区灵山县妇联在新星小学举办了以“关爱陪伴成长 践行绿色生活”为主题的亲子环保活动，将生活垃圾分类知识渗透到一日生活教育中。

活动上，热心环保的妈妈和学生代表分别被授予“环保妈妈”和“环保小卫士”志愿服务队队旗。大家纷纷发出绿色生活倡议书——垃圾分类，从身边做起；低碳生活，从我做起。

由“环保妈妈”到“环保小卫士”，从家庭成员到社区市民，一年来，广西妇联推动垃圾分类初心不变，着力建立“教育一个孩子，影响一个家庭，带动一个社区，引领整个社会”的联动机制，创新探索初见成效。

早在去年3月，广西就启动了寻找万名环保妈妈大型公益活动，拉开全区动员广大妇女和家庭积极参与垃圾分类的序幕。该活动由广西壮族自治区“美丽广西”乡村建设领导小组办公室、自治区妇联、机关事务管理局、住房与城乡建设厅、环境保护厅联合发起。据了解，“寻找万名环保妈妈”是一项以推进垃圾分类、倡导环保健康生活的大型群众性活动，也是“美丽广西”建设的一次创新实践。

“女性是家庭的核心，妈妈的素质决定孩子的未来，寻找‘环保妈妈’活动是为了感召更多的女性影响她们的家庭加入环保的行列。” 广西壮族自治区妇联副主席陈映红表示，全区妇联组织将持续开展这项活动，通过妈妈爱的力量影响孩子们，“大手拉小手，环保一起走”。

各项细化环保活动随之而来。

——广西妇联先后组织了广西环保联合会等社会组织和家庭妇女、热心公益的人员到南宁市安宁路小学、广西师范学院、南宁市新竹社区等学校、社区、机关单位等开展环保宣讲和主题活动30余场，吸引更多的妇女和家庭加入“环保妈妈”行列。

——9月15日世界清洁日，全区开展了“美丽广西 我在行动”户外清洁活动。“环保妈妈”、巾帼志愿者、大学生志愿者等许多爱护环境的热心人士聚集在一起，用自己的双手为美丽广西增光添彩。据不完全统计，全区约8万人参与了户外捡拾活动，大力倡导“随手捡拾、随手公益”的环保理念。

——在广西纪念“三八”国际妇女节109周年大会上，自治区妇联向全区广大妇女和家庭发出“美丽广西 从我做起”倡议：提高生态环保意识，积极参与垃圾分类，自觉争当“环保妈妈”。希望全区广大妇女带领家庭倡导绿色文明，让生态环保理念根植家庭；践行节能低碳，勤俭节约生活习惯，形成家庭影响社区，社区推动社会的良好氛围。

今年，广西“环保妈妈”朝着助力乡村振兴，深化家庭文明建设而努力。自治区妇联指导对应扶贫的河池市金城江区三境村、板鸾村家庭妇女和妇联执委，创建了村屯“广西环保妈妈志愿服务队”，招募到“环保妈妈”志愿者350人。据悉，全区14个地市今年都将创建“环保妈妈志愿服务队伍”示范点，将环保意识和生活垃圾分类理念渗透到家庭教育生活中，指导她们用实际行动带动身边群众移风易俗、转变观念，改变不良生活习惯，强化生态环境保护意识，倡导健康生活方式。

据不完全统计，2018年3月至今，广西妇联已组织“广西环保妈妈”开展环保宣传活动50次，探索创建生态环保工作示范点5个，组织发动2000余名“环保妈妈”参与了环保实践。（记者 高峰）