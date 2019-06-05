财政部稽查77家药企
记者昨日从财政部证实，财政部会同国家医保局成立部际协调工作组，将开展医药行业会计信息质量检查工作，77家企业被列入稽查检查名单。
财监（2019）第18号加急文件显示，包括赛诺菲、施贵宝等国际知名药企和复星医药、恒瑞医药、步长制药、上海医药等A股多家上市药企都在该份检查名单中。文件要求，重点围绕医药企业的费用、成本和收入的真实性进行检查。
据了解，2019年6月至7月开展检查，8月30日前各地需将检查材料上报财政部。
检查内容包括四个方面。第一是销售费用真实性。其中是否存在通过专家咨询费、研发费、宣传费等方式向医务人员支付回扣的现象等。第二是成本真实性。第三是收入的真实性。第四是检查还包括了购药品数量、向医疗机构或医务人员销售返点，是否存在药品空转等现象。（记者 赵新培）
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