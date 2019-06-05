北京首次“上缴”养老基金197亿元

昨天，市人社局发布《2018年度北京市社会保险事业发展情况报告》。报告指出，2018年，本市各项社会保险待遇按时足额发放，基金运行平稳。截至2018年年底，企业职工养老保险基金结余中已划转1500亿元用于投资运营。同时，落实养老保险基金中央调剂制度，2018年本市养老保险基金上解资金额197亿元，中央下拨资金65.6亿元，成为养老保险基金的“贡献省”。

“贡献”养老保险基金131.4亿元

报告给出的数据显示，本市职工基本养老保险2018年全年基金收入2619.5亿元，比上年增加396.6亿元，增幅17.8%；基金支出1716.2亿元，比上年增加321.8亿元，增幅23.1%；基金当年结余903.3亿元。同时，全年企业职工基本养老保险跨省转入本市3.4万人，从本市转出8.1万人。其中，京津冀三地间的转移接续业务量占到全部业务量的20%。而从转入、转出的数据，可以看到疏解的成效。

同时，积极落实养老保险基金中央调剂制度，经人社部和财政部核定，2018年北京市养老保险基金上解资金额197亿元，中央下拨资金65.6亿元，成为养老保险基金的“贡献省”。

据了解，国务院日前印发了《关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》，决定自2018年7月1日起建立养老保险基金中央调剂制度。而所谓的中央调剂基金是由各省的养老保险基金上解资金构成。主要用于均衡地区之间的养老保险负担，调剂余缺。而此次，北京上解的资金额大于得到的拨付资金额，成为养老保险基金的“贡献省”。“贡献省”普遍养老负担相对较轻，基金支撑能力较强，所以调剂后不会因此影响当期养老金按时足额发放。

去年生育保险基金缺口6.5亿元

“金猪年”有望与医保基金共济

报告显示，在医疗保险方面，去年年末全市社保卡累计发卡人数2218.7万人。职工基本医疗保险基金收入1209亿元，比上年增加168.9亿元，增长16.2%；基金支出974.7亿元，比上年增加76.7亿元，增长8.5%，基金当年结余234.3亿元，结余数进一步增加。

而在生育保险方面，年末全市参加生育保险单位59.4万户，比上年增加6.5万户，增长12.1%；参保人员为1104万人，比上年增加68.8万人，增长6.6%；全年生育保险基金收入76.1亿元，基金支出82.6亿元，基金当年缺口6.5亿元，依然呈现“入不敷出”，但较之2017年产生的7.6亿元的缺口，有向好的态势。

同时，北京青年报记者也注意到，2018年享受生育保险待遇为61.4万人次，人均生育保险费用全年支出3.9万元，较之2017年的68.6万人次、4.1万元，生育人数开始回落。据悉，基金缺口由生育保险滚存结余弥补。

而面对“金猪宝宝”的生育高潮，市医保局相关负责人指出，确实随着二胎的放开，近几年北京的生育保险基金处于收少支多的状态，生育高潮确实对生育保险基金的支出有所影响。“按照国家医保局的要求，今年有可能会将生育保险基金与基本医疗保险基金进行合并，实施基金的共济。”相关负责人表示，生育保险基金的总盘子仅为70多亿元，而基本医保基金的盘子有1200多亿元，两者的特点又正好可以互补，“处于生育期的一定会看病少，看病多的就很可能不在生育期，因此两者基金实现共济，可实现双赢。”

1500亿元职工养老保险基金

已划转用于投资运营

报告显示，2018年全年，北京社会保险基金收入4216.8亿元，基金支出3039.1亿元，基金当年结余1177.7亿元。

同时，为确保社保基金的保值增值，根据本市与全国社保基金理事会的投资管理合同，企业职工养老保险基金结余中2000亿元将用于投资运营，截至2018年年底已划转1500亿元。

此外，本市还阶段性降低社会保险费，2018年度每月为企业减负超过7.87亿元。

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2019年度社保缴费工资启动申报

昨天，市社保中心发布《申报2019年度社会保险缴费工资的有关问题的通知》。通知指出，申报2019年度社会保险缴费工资的期限为6月5日至7月25日。用人单位未按时申报的，2019年7月起按照单位上月缴费额的110%确定2019年度社会保险缴费工资。

同时，通知强调，尽管北京市机关事业单位社会保险费已划转税务部门征收，基本医疗保险和生育保险划归北京市医疗保障局管理，但为了方便用人单位统一入口、统一标准、统一口径，用人单位（包括机关事业单位）各项社会保险2019年度工资申报工作仍由人社部门负责办理，申报完成后人社部门将相关数据传递给税务部门和医保部门。(（记者 解丽）)