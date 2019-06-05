哈根达斯又现食安失误

哈根达斯6月3日就媒体报道“孩子误食哈根达斯模型产品”一事作出回应，并称目前已与该顾客达成和解。据哈根达斯母公司通用磨坊最新财报显示，湾仔码头和哈根达斯驱动了亚洲市场的增长，尤其中国和印度增速较快。有业内人士认为，虽然市场向好，但随着国内冷饮品牌的冲击，哈根达斯在国内市场后续发展尚不明朗，因此首先应健全相关机制规避食安事件发生。

哈根达斯官微回应称“高度重视，经调查后发现，事发原因是店铺工作人员的疏忽，误将展示产品当做真实产品提供给了消费者”。哈根达斯解释称该产品分为两部分，酸奶部分为仿真硅胶制品，另一部分为在保质期内可安全食用的果仁产品。对于给消费者带来的不便和打扰，哈根达斯表示歉意。

据了解，6月2日，浙江杭州一哈根达斯店铺误把仿真酸奶卖给顾客，发现时小朋友已经吃了一半。孩子家长江女士立刻找到该门店进行理论，哈根达斯店内经理表示，事件原因是平时不操作外带工作的服务员误把模型打包卖给了江女士。

这已经不是哈根达斯第一次出现此类情况，去年5月，上海哈根达斯美罗城店也遭遇类似的食安事件，消费者郭女士在微博上称在该店吃冰激凌时被割得满嘴是血，怀疑是吃到了玻璃碴。彼时哈根达斯回应称，郭女士当场要求1万元赔偿，该公司店铺工作人员未能应允，对于此次食安事件，哈根达斯表示未发现有任何异物。

近两年，哈根达斯在中国市场的表现优于在欧洲及澳大利亚市场，但随着国内新茶饮和甜品品牌的冲击，高价的定位在发展过程中也遭到了质疑。一位不愿具名的业内人士分析认为，国内甜品市场赛道逐渐拥挤，随着新式茶饮和甜品品牌的不断冲击，定位高价的哈根达斯的后续发展前景尚不明朗。（记者 郭诗卉 于桂桂）