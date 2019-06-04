爱眼日将至，别被谣言蒙蔽双眼

做了几十年的眼保健操都是瞎耽误工夫？ 戴眼镜加深近视程度？ 网红眼药水“疗效显著”可长期使用？

辟谣

明眸善睐、灵动澄澈、目光如炬……作为心灵的窗户，人们用很多美丽的辞藻来形容眼睛。但随着生活习惯的改变、电子产品的随处可及，“小眼球”有了“大问题”。雪上加霜的是，还有一些关于眼睛的谣言让情况变得更糟。今年6月6日是第24个全国“爱眼日”，科技日报记者邀请北京海淀医院眼科主任吉昂梳理盘点关于眼睛的几大谣言，助力正确用眼、近视防治。

谣言一

眼镜戴上就拿不掉，会加深近视度数

许多家长不愿给孩子配戴眼镜，担心孩子一旦戴上眼镜就拿不掉，而且觉得戴上眼镜会加深近视程度。

其实恰恰相反，青少年近视都是轴性近视（眼轴长度超过正常发育长度导致远处物体聚焦在视网膜前面，视网膜成像模糊形成近视），基于目前的医疗技术，轴性近视不可逆转，只能控制发展。近视而不戴眼镜，必然导致眼睛过度调节去努力看清楚，其结果只能使眼调节痉挛，视力疲劳加重，进而促进近视度数不断加深。孩子发生近视的年龄越小，意味着他发展成高度近视的可能性越大，而一副及时又合适的眼镜对控制近视十分重要。

发现儿童近视，及时到医院验光配镜后，可在一定程度上缓解视疲劳，再通过改善用眼习惯，近距离用眼30分钟，间隔休息5到10分钟，确保室内阅读照明，并适当增加户外活动（每天2小时），近视度数发展才可能得到控制。一般来说，青少年近视每年进展0.50D（50度）左右基本是正常发育结果，如果超过1.00D（100度），就需要加强防控措施。

谣言二

网红眼药水效果超神可长期使用

对明眸的追求使许多爱美的人追捧起明星同款网红眼药水，认为这样的眼药水可以瞬间缓解眼部疲劳，消退红血丝，长期使用对眼睛有益。

但事实真的如此吗？

该类眼药水起作用的主要成分包括盐酸萘甲唑啉、盐酸羟甲唑啉、盐酸四氢唑啉、马来酸氯苯那敏、硫酸软骨素钠和薄荷脑等。

眼药水之所以能去红血丝是因为主要成分中含有“肾上腺素受体激动剂”，能够有效收缩血管，减轻眼部充血。红血丝去得快但还会回来，长期使用不仅形成依赖（不点就红），而且还会造成瞳孔散大，血管扩张（红的更重了），严重的甚至可能诱发青光眼，而这类成分通过鼻黏膜吸收后作用于全身血管还会升高血压，加重心血管或内分泌疾病。

眼药水中的防腐剂也是对眼睛有害的成分。一般滴眼液由于反复多次使用均需要添加防腐剂，很多防腐剂对眼表都有一定程度伤害，防腐剂如果符合国家标准、且短期使用是不会造成永久损伤的，但如果长期使用，动不动就靠“下药”来缓解眼睛疲劳无异于杀鸡取卵。

任何人群都适用的护眼原则是不要长期过度用眼，一般阅读或使用电子产品半小时左右，应闭目休息、眨眼或远眺5到10分钟，感觉眼干不适，推荐使用不含防腐剂的人工泪液。

谣言三

散瞳验光对眼睛有害

散瞳验光有一个更准确的名字叫“睫状肌麻痹验光检查”，是国际公认的诊断近视的金标准。

青少年首次配镜，必须要充分散瞳验光。理论上40岁以下人群的眼睛都存在睫状肌调节，年龄越小，睫状肌调节力越强，未经散瞳验光而给出的眼镜度数远远大于其实际度数。甚至相当一部分儿童直接验光有一两百度近视，经过充分散瞳后视力为1.0，实际并没有近视。

目前临床使用的睫状肌麻痹剂主要有：1%阿托品滴眼液或眼膏（长效21天）、1%盐酸环喷托酯滴眼液（中效3天）和0.5%复方托吡卡胺滴眼液（短效6—8小时）。12岁以下儿童首次验光，强烈建议使用1％阿托品连续点眼3—4天后到医院验光，3周后瞳孔恢复正常到医院确认最终验光结果。

因为散瞳期间存在畏光和视近物模糊，不建议看书写字，所以家长一定要密切关注孩子的视力状况，尽量在寒暑假一开始就到医院就诊。

麻痹睫状肌后的验光结果可让医生对该眼无调节状态下的屈光不正情况做到最小偏差的了解，按规定操作不仅不会对眼睛产生损伤，而且有利于控制近视发展。

谣言四

做眼保健操无法改善视力

有网上传言说：“做眼保健操无法改善视力，许多学生用脏手按摩反而导致红眼病、眼部感染等。”难道做了几十年的眼保健操都是瞎耽误工夫？

眼保健操到底有没有用，要从它的起源讲起。1959年1月7日出版的《中华眼科杂志》发表了《按摩治疗49例近视眼的初步经验》一文。据参与其中的老专家回忆，当时中华医学会上海分会进行近视调研，并在上海市推行了眼保健操。

当时已经明确，眼保健操能够让学生强制休息眼睛、缓解视疲劳，但不能治疗成年人已经定型的高度近视。一方面，做眼保健操时，闭目可以使眼睛得到适当休息；另一方面，按摩眼部周围穴位能够疏通经络，改善和促进眼部血液循环，消除和调节眼部紧张；此外，眼保健操舒缓的音乐也可以在一定程度上缓解精神压力。

近年来，有研究者进行过关于眼保健操对于青少年轻度近视干预的研究，两个月后用国际标准视力表观察视力变化。结果表明，眼保健操干预轻度近视有效率高达85.4%。据《医学理论与实践》刊登的一篇文章记载，关于新编眼保健操对学生视力低下的预防效果试验也观察到了相似的结果，新编眼保健操总有效率为86.4%。

谣言五

眼贴、按摩仪、功能性眼镜等能治愈近视

市面上各种眼贴、眼罩、按摩仪、理疗仪、功能性眼镜等声称能够治愈近视的产品层出不穷。很多人被商家的广告迷惑，认为这些产品只要长期坚持使用就能够治愈近视。

事实上轴性近视不可逆转，也就是说轴性近视不能被治愈只能延缓其发展。青少年发生轴性近视的同时都在一定程度上存在由于调节痉挛导致的超过实际近视度数的假象，只要在医生的指导下通过正确的散瞳验光或适当休息就能够改善，许多不法机构和商家正是利用这一简单的医学常识，过度宣传所谓治愈假性近视的概念。

以眼贴为例，国家药监局从未批准过任何有近视治疗功效的眼贴，如果消费者去网上查一下它们的生产批号以及功能适用，就会发现不良商家掩人耳目偷换概念的说辞。因此，建议消费者先查一查产品有没有获批成为药品、医疗器械，有没有得到药械准字，然后再决定是否购买。