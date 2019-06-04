中华中医药学会心身医学分会2019年学术年会暨换届选举会举行

6月1日，由中华中医药学会主办，中华中医药学会心身医学分会、北京中医药大学东方医院、东直门医院、王永炎名医传承工作站联合承办的中华中医药学会2019年心身医学年会在京举行，并选举出第二届中华中医药学会心身医学分会新一届顾问、名誉主委、主委、副主委、常委及委员。北京中医药大学东方医院副书记、副院长郭蓉娟主持了开幕式。

心身医学是研究心理、社会因素与人体健康和疾病之间关系的科学。随着科学的进步、社会的发展以及疾病谱的改变，由不良生活方式、不良情绪导致或诱发的心脑血管病、肿瘤等慢病肆虐，驱使着生物医学模式正在向“生物-心理-社会医学”模式转变，心身医学的重要性越来越得到凸显。

北京中医药大学东方医院院长刘金民致辞表示：“中医心身医学拥有悠久的历史和较为完善的体系，对其继承和发扬落在我们这一代中医人的肩上，医院作为临床和教育的重要根据地，肩负着重要的组织、宣传和培养责任。”

据悉，中华中医药学会心身医学分会自成立以来，一项重要任务就是推动心身医学走向临床，努力促进临床诊疗中的“以医生为中心”向“以患者为中心”的转移、从“只关注人的疾病”向“更关注得病的人”的焦点转移、从“治愈疾病”向“解除痛苦、提高生活质量”的转移。

刘金民称，进一步加强医院心身医学学科建设，加强叙事医学在各科室的应用，发挥中医药的各项特色优势成为各中医院发展和建设过程中的重要环节，也是学术委员应共同承担的重大任务。

王永炎院士在致辞信中提出，专业学会是培育创新人才、医教研产联系的纽带，中心任务在于推动学科建设，通过学术交流提高学术水准，提高疗效、服务民生。学科理念是学科建设的支柱，“仁德诚敬”的理念铸就了学人的灵魂，是科技人文的准则。理念转换成为驱动创新的生命力。和谐开放创新的学科是事业发展的基石。希望学科带头人要敞开仁德胸怀，秉持开放姿态，引领学术团队充分吸收一切东西方文化精华，敬业团结勤勉治学，走出一条中西医药学人自主创新的路。

北京中医药大学副书记、副校长翟双庆教授致辞指出，中医学从2500多年前就认识到“天人合一”、“心身合一”的哲学智慧，并经过历代医家深入探究，已经形成了理、法、方、药较为成熟的理论体系，有效的指导着临床实践。深入挖掘中医心身医学智慧及丰富的临床实践经验必将为我国乃至世界心身医学发展贡献力量。

“随着现代社会的进步与发展，心身疾病的患病率逐年升高，心身医学已日益受到国内外医学界的重视。心身整体观历来是中医学的重要理论之一。中医心身相关的学术思想在当代医学发展过程中具有重要价值，不仅为中医心身医学的发展奠定了坚实的基础，同时对世界心身医学也有重要的贡献。”中华中医药学会李俊德副会长代表学会致辞表示。

对心身医学分会2019年工作，他建议，要加强党建建设，助力能力提升；完善组织管理，推动创新发展；加强学术交流，提高学术影响。

他希望，心身医学分会能一如既往的坚持以中医心身相关理论为学术研究为立足点，以中医药“心身同治”为主要研究内容，以指导临床应用为目的，同时注重运用现代科学技术，挖掘历代医家的学术思想和成果，系统梳理并继承发展中医心身医学学术思想，继续保持对外交流的良好势头。（崔元苑）