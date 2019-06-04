芒种：立掌压趾助通泄
广东省中医院肝病科主任 池晓玲 □ 萧焕明 张朝臻
进入芒种节气，气温进一步升高，空气中的湿度增加，湿热交织，内侵人体，就容易出现季节性疾病和传染病，如中暑、腮腺炎、水痘等。环境中湿热弥漫，体内汗液无法通畅发散，人会出现四肢沉重、困倦等症状。此时，配以合适的导引运动，可以帮助人体代谢通畅，排除湿热。
“立掌压趾导气功”改编自古籍《遵生八筏》，强调以肢体动作的屈伸、松紧来控制、引导真气，通腑泄热。通过立掌托举刺激手少阴心经、手厥阴心包经提升阳气，开泄郁热；旋踵压趾可刺激足少阴肾经、足太阴脾经通中下焦，可健脾肾，使湿邪下行。本套导引同调心肾，不仅可缓解上述病症，还能改善睡眠、调节情绪。
预备式：两脚平行站立，与肩等宽，两臂自然下垂，头中正，两眼平视远前方，配合自然呼吸，安静放松。
第一式：两手手心向上，由身前上提至头顶，至平胸位置时，左手掌缓缓外旋，手心向上，指尖向后；右手托起左手至两臂伸直。腹向前挺、背向后压，头微后仰，目视双手，停留片刻，双手经体侧徐徐下落，换另一侧。重复8次。
第二式：左脚向左打开，两脚距离略宽于肩，两臂自身体两侧缓缓上抬,掌心向下，至平肩时屈腕、立掌，指尖向上，掌心向外，继续上举至头顶自己的极限，两掌心向上，两中指隔空相对，停留片刻，双手经体侧徐徐下落。重复8次。
第三式：将左脚掌內缘轻轻踏压在右脚趾上，两脚掌呈“丁”字状。身体稍作前倾，以加强踏压力度，稍作停顿，恢复至预备式。换另一侧，互踏16次。
收功：恢复至预备式，自然呼吸片刻即可。▲
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