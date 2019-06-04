财政部对步长制药、复兴医药等77家企业开展会计信息质量检查
人民网北京6月4日电（董童）4日，据财政部官网消息，为深入贯彻党中央、国务院决策部署，促进更加公平、更可持续的医疗保障体系建设，依据《中华人民共和国会计法》等法律法规和2019年度财政督查检查计划，财政部决定组织部分监管局和各省、自治区、直辖市财政厅（局）于2019年6月至7月开展医药行业会计信息质量检查工作。
按照“双随机、一公开”的要求，2019年5月14日，财政部监督评价局会同国家医疗保障局基金监管司，共同随机抽取了77户医药企业检查名单。抽取现场邀请财政部机关纪委、条法司等相关司局和国家医疗保障局办公室、医药管理司、价格招采司、规财法规司、人事司等单位参加并进行现场监督。
现将77户医药企业检查名单对社会公布如下。
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