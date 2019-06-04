全国幼儿体育专家研讨会在浙江台州举办

日前，全国幼儿体育专家研讨会近日在浙江台州举行。研讨会以“发展幼儿体育，共创美好未来”为主题，以推动全国幼儿体育事业的科学化、健康化发展为目标。

国家体育总局社体中心全民健身活动部副主任 方旭东

研讨会由国家体育总局社会体育指导中心主办，全国幼儿体育趣味赛组委会、浙江省幼儿体育协会和台州市体育事业发展中心承办。台州市体育事业发展中心主任卢颖才表示，幼儿体育关乎幼儿的健康成长，不仅关系家族，还关系社会和未来。

在主题分享环节，浙江省幼儿体育协会常务副理事长余绍森结合全国知名的“浙江幼儿体育大会”，从八个方面讲述了浙江幼儿体育的发展历程和实践经验。全国幼儿体育趣味赛组委会秘书长杭寅从赛事背景、赛事理念、办赛原则等方面分享了赛事运营经验。

北京体育大学教授、运动解剖学教研室主任罗冬梅主持的研讨环节就幼儿身心发展规律、幼儿体育及赛事的发展现状与趋势、幼儿体育赛事的原则目标等主题展开讨论。国家体育总局体操中心原主任高健生动形象地阐述了幼儿体育的重要性。江苏省体育总会副主席颜争鸣提出，幼儿生长发育，养育之本，首在体育；生长为要，运动第一。北京师范大学体育与运动学院体育硕士导师马力针对趣味赛提出几点建议：幼儿比赛安全居首，要紧扣提高和增进幼儿身体素质和身体健康的目标，通过趣味赛转变家长的健康观念。

第二批全国幼儿体育趣味赛特聘专家

北京体育职业学院运动人体科学教授牛映雪、浙江师范大学杭州幼儿师范学院学前教育系副教授张莹、陕西学前师范学院体育系副教授宁科等也阐述了自己的观点。研讨会上还举行了全国幼儿体育趣味赛合作伙伴签约以及第二批全国幼儿体育趣味赛特聘专家颁发聘书仪式。（王晓华）