保持健康饮食习惯与良好心态 关注脾胃健康

“脾胃病”是现代人最常见的疾病之一，主要是由于饮食和生活不规律所导致的。目前我国脾胃病的发病率较高，这也使得脾胃的健康，受到人们的强烈关注。那么如何守护脾胃健康呢？近期，广州中医药大学第一附属医院脾胃病科主任刘凤斌做客 “人民健康大讲堂”访谈栏目，就“中医角度看待脾胃病”相关话题与网友进行交流。

不同脾胃病症状有不同原因

脾胃病为中医学的称法，相当于现代医学的消化系统疾病，但其所指范围更广，比如神经肌肉病也属于脾胃病的范畴。中医非常重视脾胃，古代名医李东垣提出“脾胃学说”，他强调脾胃在人身的重要作用，并著有《脾胃论》一书专门阐述其脾胃论的主要观点和治疗方药。刘凤斌指出，常见的脾胃病包括食道、胃部和腹部三个部位的病变。脾胃病的症状也因其病变部位而异。如食道病变主要表现为吞咽困难或胸部疼痛；胃部病变主要表现出胀满、疼痛、嗳气、反酸等表现；腹部主要表现出腹痛、腹泻、便秘，甚至下痢脓血等表现。

刘凤斌表示，脾胃病的高发人群分布在各个年龄层段，但主要以青壮年和老年人为主。其中老年人的脾胃病主要是以青年的时候不良习惯所导致的。青壮年脾胃病较多则是由于工作忙，压力大，饮食的不节制、不规律等原因导致的。

脾胃异常的中医学原理

刘凤斌表示，要想认识脾胃的疾病，首先要了解脾胃的生理功能，病理变化。脾与胃通过经脉相互络属而构成表里关系。脾主运化，胃主受纳，两者之间的关系是“脾为胃行其津液”，共同完成饮食物的消化吸收及其精微的输布，从而滋养全身，故称脾胃为“后天之本”。

当脾胃功能异常时，就出现一系列病变。脾起到运化水湿、运化水谷精微的功能，当其功能失常，就会出现痰湿、痰浊或气血不足的表现眩晕、困倦、失眠、多梦、疲倦乏力等，还会出现纳差、食少、便秘、便糖，甚至出现腹泻等症状；胃的主要生理功能是受纳与腐熟水谷，当胃功能失常而不通降时，就会出现胀满现象；胃气不和、胃气上逆，就会出现嗳气、反酸、呕吐等等这一类的病变。

刘凤斌表示，五脏之间关系密切又相互制约，所以脾胃的功能也赖于其他脏腑功能之间协调。比如肝脏主疏泄，可调达情志，有影响心情、胃口的作用，进而影响脾胃的升降功能；同时，肺主疏降，主一身之气，肺的肃降功能有利于胃的和降；肾被称为“先天之本”，主纳气。肾阳可以温虚中焦，肾气不足、肾阳不足，会影响脾运化及胃通降。

此外，脾胃病在不同环境下所呈现出来的特点也不同。比如我国南方地区气候潮湿，导致出现脾胃湿热症状的患者比较多。而北方地区气候干燥，脾胃湿热的表现比较少。所以不同地区由于气候条件、地理环境及饮食习惯等因素不同，脾胃病的特点也存在差异。

调节饮食和心态是防治疾病的关键

刘凤斌表示，无规律进食或暴食、偏食和误食是进食造成脾胃病的三大主要原因。此外，精神因素和体质因素也是发病的重要原因。

对此刘凤斌建议，日常生活中要注意调节饮食，饮食要清淡、均衡、有营养；多吃清淡、新鲜、易消化的食物；另外，不能偏食，饮食规律、定时、定量也是非常重要的。另外还要保持良好的心态，积极面对人生、乐观面对困难，避免一些不良的情绪对我们身体的影响。

此外，还要适当的运动，运动可以激发人体的阳性（激发阳性指促进胃肠功能和消化功能、润化的功能，排泄体内的毒素），锻炼脾胃功能，能预防胃肠疾病发生。

刘凤斌最后强调，除了日常生活调理之外，年度体检特别是胃肠镜的检查对预防和发现早期胃肠道肿瘤是非常有价值的。（付星凯）