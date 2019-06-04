老人胸痛可不是小事
北京大学第三医院主管护师 段俊滔
胸痛在人们的日常生活中很常见，有很多原因可以导致，最常见的如心脏疾病、外伤、炎症、肿瘤及某些理化因素所致组织损伤等。但老人出现胸痛不是小事，常预示着心梗的发生。尤其是夜间睡眠中发生心前区疼痛时，要立即处置，舌下含服硝酸甘油，并及时就医。
既往患有心绞痛的人，若是近1个月内，胸痛症状逐渐加重，或胸痛次数更加频繁、程度更重、范围更大、持续时间更长，也需高度警惕心梗发作。此外，心绞痛发作时，舌下含服硝酸甘油后，胸痛在30分钟内不能有效缓解，也要警惕心梗，应当及时就医。
如果以前发作过心绞痛，都能找到明显诱因，如劳累、激动等，但如今在没有明显诱因的安静状态下，也有胸痛症状出现，同时还伴有大汗淋漓、呕吐、恶心等情况，就须及时就医。如果出现了以前从未出现过的胸闷、乏力、心慌症状，或在活动时出现心慌、气短等现象，或症状加重，也须即刻就医。
在家出现胸痛了，首先要赶紧坐下，或者躺下，有条件者可测量血压、脉搏。如果血压不低于90/60毫米汞柱，且伴有压榨性典型胸痛，或伴有上腹痛、颈痛、牙痛等不典型心梗症状，可舌下含服硝酸甘油一片，若无效可再含服一片。如果连续含服三片仍不能缓解，应立即拨打120等急救电话，去医院紧急治疗，千万别拿自己的生命当赌注。▲
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