现代人虽然生活水平提高，生活质量改善，但因不良生活习惯或嗜好导致的慢病人数越来越多。慢病又与男性性功能有很大关系，因此，很多男性抱怨床事越来越差，性功能越来越不如从前。在此提醒广大男性，要想床事好，不能仅仅依赖大夫的药方，还要做到“三多五少”。

多慢跑。坚持适当运动，可提高男人性功能，增进性爱的乐趣。有氧运动可增强心肺功能，进而促进性激素分泌。对男性而言，一次性爱的耗氧量、心率和血压的变化程度，和爬二三层楼梯差不多。如果你爬二三层楼梯就脸红、气喘，那么你当然无力享受性生活。所以平时要多运动，锻炼体力与心肺功能，才能享受性的美好。建议每周至少保持3次运动，如跑步等。

多吃蔬菜。有研究表明，蔬菜水果能减少心血管疾病的发病风险，而心血管疾病常伴随勃起功能障碍（ED），因为它们的发生都与血管内皮功能障碍有关。加拿大一项针对1466名男性糖尿病患者的调查研究发现，每日多食用一份水果蔬菜可降低ED发病率约10%。因此，建议男性朋友不要“无肉不欢”，应该多吃点菜，尤其是菠菜，有助于提高性能力。

多喝水。给身体补充足够的水分可以预防前列腺疾病，特别是夏天，如不及时喝水，很容易出现生理性缺水及血液浓度增大，影响血液正常循环，自然影响床上发挥。

少久坐。很多人看电视或者忙于工作，一坐就是大半天。“美国糖尿病学会2016版指南”中明确指出：所有人都应该减少久坐时间，特别是避免久坐超过90分钟。久坐容易导致腿脚肿、下肢血栓形成，加速脊柱老化，男性久坐易导致前列腺炎。最好每隔半小时就起身活动活动。建议换一个容积小的杯子喝水，水喝完了，就会起身去接水，这样既活动了筋骨，又能多喝水，一举两得。

少憋尿。前列腺炎的病因很复杂，目前尚无统一的论述，但长时间憋尿易引起前列腺炎，影响性功能。因此，无论工作多忙，都不要忘记及时解手。

少吃辛辣。针对前列腺炎的患者，医生会特别建议他们少吃辛辣，以防止这些食物对前列腺的刺激，尤其伴有性功能障碍的患者，更应控制好饮食。

少喝酒。少量饮酒后大脑皮层受到轻度麻痹，放松了对性行为的控制能力，起到助性和激发情欲的辅助作用。但过度饮酒，酒精作为中枢神经系统的抑制剂，会导致男性ED，所以，还是少喝为妙。

少熬夜。如今，凌晨才入睡的人越来越多，早睡早起成了空口号，但这样做的直接危害就是打乱人体生物钟，令身体无法得到应有的充分休息，进而影响整体健康。建议晚上11点入睡，每天保证7~8小时睡眠时间。▲