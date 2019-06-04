对于什么时候结婚，甚至结不结婚这一问题，可谓见仁见智。最近，加拿大一项研究显示，相比早婚者来说，晚些成家的人婚姻更幸福。

加拿大阿尔伯塔大学生态学家马修·约翰逊的团队做了一个时间跨度达20年的研究，最初参与调查的983名不同年龄的加拿大成年人，到后来有403人接受了最终调查。科学家将志愿者的结婚年龄分为3组，女性23岁之前结婚为早婚，23~27岁之间为适龄结婚，27岁之后为晚婚。对于男性而言，划分的年龄分别比女性推迟3年。

研究结果显示，适龄结婚和晚婚的人，中年时较少出现抑郁症状，而早婚者过早面对家庭责任，再加上创业的挑战，经常心有余而力不足，中年时较多出现抑郁症状。很多晚婚的人中年时收入更高，更自信、幸福。研究认为，无论结婚时间早晚，结婚的人对生活的满意度普遍比单身或离异的同龄人要高。

但是，也有专家持相反观点。近日，英国伦敦政治经济学院的行为学专家保罗·多兰认为，传统衡量幸福的标准，如结婚生小孩，已经不再适用。

他认为结婚让女性负担重重，反而是没结婚、没孩子的女性更健康、更幸福。但对男性来说则相反，结婚更有利他们的健康，可以帮助自己冷静下来，专心工作，收入更高，活得更久。

当然，多兰也表示，有研究证实男女都能从婚姻中获益，主要是因为两个人收入更高，有彼此的情感支持，让已婚者有能力承担更多风险和医疗费用。▲