婚姻“病”了，也要看医生

案例：小陈和妻子结婚一年多，平时相处还可以，但有一个禁区不能触碰，就是有关岳母的话题。原来，恋爱期间，小陈听女友说，结婚时她妈妈会给自己10万元当嫁妆。但结婚时，女方家只给了不到2万元。为此，小陈对岳母憋着一股怨气，感觉妻子家瞧不起自己，不认可自己。婚后见面时，他虽然客客气气的，但如果岳母想要带老家人过来，小陈会直接对妻子说不。为此两个人经常吵架，后来在朋友的劝说下，两人来到了心理咨询门诊。

经过一对一的咨询后，医生分析认为，小陈其实缺乏的是妻子家人对自己的认同，而这个需求又有一定的合理性，于是引导妻子回忆家人对小陈的积极评价。妻子说，父母其实非常欣赏小陈的才学，常在亲友面前夸赞这个女婿，因为投资失败了，结婚时才给了那点钱。岳父母也觉得有些愧对他们，只是不好意思承认。小陈听到这些后，眼圈红了。他表示，如果岳父母是这么想，那么自己也就不会再计较钱的事，会努力奋斗，好好过日子。

在心理门诊中，不时会有小陈夫妇这样的来访者。他们的婚姻可能出现了各种问题，其中最多见的就是沟通不畅。由于夫妻双方已经形成了固定的交流模式，所以，谁都难以跳出这个框框，审视这种模式的不足。

到心理门诊做婚姻咨询，结局可能有所不同。医生或心理治疗师会以第三方的中立身份，帮助他们看到心理的“盲区”，加以引导，很多问题可能会找到突破口。很多夫妻说，我就想让他/她对我说声“谢谢”，或“对不起”，有这句话、这个态度就行了，但为啥这么难呢？实际上，他们就是想让对方看到自己的需要。可无奈的是，对方大多已经习惯了“默认设置”，对很多事情习以为常。这些没有被看到的需要便成了双方冲突的隐患。

婚姻咨询可以提供一个公平客观的沟通环境，帮助夫妻看到双方各自诉求背后的深层心理需要。心理咨询门诊还可以为夫妻提供安全的倾诉环境，夫妻双方在医生的引导下，可以适度地表达不良情绪，发泄不满，还可以向医生表达自己私密的心理需求。医生一方面会保密，另一方面也会把控场面不致失控，给夫妻双方一个释放冲突的机会。

婚姻咨询还能发现婚姻问题背后的心理健康问题，帮助咨询者提高婚姻质量，增加个体的幸福感等。因此，在婚姻生活中，我们不必讳疾忌医，适时咨询可能会开启又一段美好的婚姻篇章。▲