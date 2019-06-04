老咬硬物，留神牙隐裂

中国医科大学航空总医院牙科主任 赵强

很多人喜欢用牙咬开酒瓶盖，还有人常用牙直接咬开坚果坚硬的外壳，这些行为可能看起来没啥，实际会对牙齿造成损伤。当您在牙齿咬合时感觉不适或疼痛、对冷热刺激都感觉敏感，但是又找不到明显的龋坏时，您就要考虑自己的牙是不是有了裂纹。

牙隐裂又称不全牙裂或牙微裂，指牙冠表面的非生理性细小裂纹，早期常不易被发现，裂纹常深入到牙本质结构，是引起牙痛的原因之一。而这种情况的发生与牙结构的薄弱环节、牙尖斜面大、创伤力等都有关：1.牙结构的薄弱环节是牙隐裂发生的易感因素，这些薄弱环节不仅本身抗裂强度低，而且是牙齿承受正常力时，应力集中的部位；2.牙尖斜面越大，所产生的水平分力越大，隐裂发生的机会也越多；3.创伤力，当由于病理性磨损导致高陡牙尖出现时，牙齿正常咬合时所产生的水平分力也增加，这就会使窝沟底部的釉板向牙本质方向加深加宽，导致隐裂纹形成。这个裂纹会随着力的作用逐渐向牙髓方向加深。

表浅的隐裂常无明显症状，可通过调整咬合减少侧向分裂力量，防止裂纹加深；也可制备窝洞，尽可能将裂纹磨去后作预防性填充。若裂纹较深，遇冷热刺激敏感，或有咬合不适感甚至可能已经造成慢性牙髓炎症，出现定点性咀嚼剧痛，可采取全冠修复或根管治疗手段修复。▲