中风，又被老百姓称为“脑梗塞”“脑溢血”，医学上称为“卒中”，主要分为血管堵塞导致的脑梗死和血管破裂所致的脑出血。无论哪种情况，都是急症，都需要及时治疗。

中风多为突然起病，“中风120”对于中国公众快速识别卒中简单实用：看一张脸口角是否对称；两个胳膊是否单侧无力；聆听语言表达不清。除此之外，当您或身边的人出现以下任何一种症状时，都需要考虑中风可能：一侧肢体或面部麻木；双眼向一侧凝视；单眼或双眼视力模糊；眩晕伴呕吐；精细活动障碍，如指鼻不准、系扣困难等；突然记忆力丧失；既往少见的严重头痛、呕吐；意识障碍或抽搐等。

有时中风症状很轻，您可能只觉得说话稍有不清楚，或仅只是拿杯子的力量小些，还有一些症状几分钟就缓解了（在医学上我们称为“一过性缺血性发作”），这个时候千万别放松警惕，若导致异常的原因没有消除，短期内症状很可能复发，且下一次的症状就可能明显加重。

不论是脑出血还是脑梗死，最短时间内到达医院无疑是最好的。临床经常遇到这种类型的中风：很多患者一觉醒来，肢体不会活动了，说话不清楚了。这类患者如果无法明确自己是什么时候起病，可以从患者知道正常的最后时间算起。例如，患者昨晚11点睡觉时完全正常，今晨醒来发现“讲话不清”，那就需要从昨晚11点开始计算时间。

中风是急症，等待家人会推迟到达医院的时间，延后接受治疗的时间，增加神经细胞死亡的数量，甚至可能错过重新开通血管治疗的时间点。因此患者如果周围没有家人送您就医，要立即拨打急救电话。拨打急救电话后，如果条件允许，患者可以自行完成指尖血糖和血压测定，警惕血糖过低或过高，但是并不建议患者自行服用阿司匹林或其他活血药物。▲