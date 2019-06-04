卒中发作不要等
李胜德
中风，又被老百姓称为“脑梗塞”“脑溢血”，医学上称为“卒中”，主要分为血管堵塞导致的脑梗死和血管破裂所致的脑出血。无论哪种情况，都是急症，都需要及时治疗。
中风多为突然起病，“中风120”对于中国公众快速识别卒中简单实用：看一张脸口角是否对称；两个胳膊是否单侧无力；聆听语言表达不清。除此之外，当您或身边的人出现以下任何一种症状时，都需要考虑中风可能：一侧肢体或面部麻木；双眼向一侧凝视；单眼或双眼视力模糊；眩晕伴呕吐；精细活动障碍，如指鼻不准、系扣困难等；突然记忆力丧失；既往少见的严重头痛、呕吐；意识障碍或抽搐等。
有时中风症状很轻，您可能只觉得说话稍有不清楚，或仅只是拿杯子的力量小些，还有一些症状几分钟就缓解了（在医学上我们称为“一过性缺血性发作”），这个时候千万别放松警惕，若导致异常的原因没有消除，短期内症状很可能复发，且下一次的症状就可能明显加重。
不论是脑出血还是脑梗死，最短时间内到达医院无疑是最好的。临床经常遇到这种类型的中风：很多患者一觉醒来，肢体不会活动了，说话不清楚了。这类患者如果无法明确自己是什么时候起病，可以从患者知道正常的最后时间算起。例如，患者昨晚11点睡觉时完全正常，今晨醒来发现“讲话不清”，那就需要从昨晚11点开始计算时间。
中风是急症，等待家人会推迟到达医院的时间，延后接受治疗的时间，增加神经细胞死亡的数量，甚至可能错过重新开通血管治疗的时间点。因此患者如果周围没有家人送您就医，要立即拨打急救电话。拨打急救电话后，如果条件允许，患者可以自行完成指尖血糖和血压测定，警惕血糖过低或过高，但是并不建议患者自行服用阿司匹林或其他活血药物。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn