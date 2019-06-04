人到老年，如果有穿不上缝衣针、看不清文字等现象，大家就会想到自己是老花眼了。虽然老花镜摘了又戴、戴了又摘很麻烦，但大家一直都将老花眼当做一件司空见惯的事情。首都医科大学附属北京安贞医院眼科特聘教授朱思泉告诉《生命时报》，除了戴老花镜，老花眼也可以通过手术矫正。

正常情况下，人为了看清近距离的目标，会调节眼内肌肉——收缩睫状肌，使眼内晶状体弯曲度增加，从而使近距离物体在视网膜上形成清晰的图像。但随着年龄增长，眼球晶状体逐渐硬化、增厚，且眼部肌肉的调节能力减退，导致变焦能力降低，因而看近距离物体模糊不清。

朱思泉介绍，不同于近视眼镜的远近都能看清，老花镜主要针对的是近处物体看不清的情况，因而就会有一些人多镜并用。有人觉得，年轻近视眼可以与老花眼相抵消，是件好事。对此朱思泉表示，近视眼的度数确实可以在一定程度上“抵消”老花眼的度数，但老花眼的度数会随着年龄的增长不断增加，当它超过近视眼的度数时，还是会多镜并用。朱思泉介绍，现在可以通过手术把原来的晶状体取出，再植入人工晶体。而这种人工晶体可以照顾到远、中、近的全程视力。也就是说，无论是看报纸等近视力使用，还是打麻将、做饭等中视力使用，抑或是看电影等远视力使用，都可以摆脱眼镜。

“过去，老花眼并没有被当作一种疾病来看待，因而没有受到重视。”从功能性以及增强患者生活质量的角度，朱思泉认为以下人群应该考虑进行老花眼手术。1.家族有人患过青光眼，人体晶状体每年增厚20微米，亚洲人本身前房角就较为狭窄，因而更易发生闭角型青光眼，对于家族曾有人发生过青光眼的患者，可到医院进行UBM（超声生物显微镜）和前端OCT（相干光断层扫描）检查房角，从而判别是否需要进行这类手术规避风险。2.有屈光不正。老花眼患者本身有近视、散光等屈光问题，那么这类人群无论佩戴何种眼镜，都不能满足其所有需求。3.爱美者。由于老花眼的问题，人在看东西时会下意识皱眉、眯眼，导致更易形成皱纹，可为了美观进行手术。4.有多种眼病。除了老花眼外，患者还伴有高血压眼底病、白内障、黄斑变性等其他眼部疾病，可选择早些手术以便及时处理相关病变。5.有视疲劳。无论戴什么眼镜，病人都出现眼累、头疼、眼胀、恶心等症状，也可考虑手术。但是该方法对心衰、脑出血、类风湿以及葡萄膜炎发作期、青光眼发作后、糖尿病视网膜病变晚期的患者并不适用。

想尽量避免老花眼过早发生，要保持健康的用眼习惯，适当用眼也是一种锻炼。此外，每天多进行如从远方逐渐向近处看的锻炼。当然适当的体育锻炼、充足的休息以及均衡饮食对老花眼防控也有帮助。▲