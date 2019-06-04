英国一项新研究证实，孩子在家中的排行确实影响他们的性格。家中的老幺与哥哥姐姐相比更开朗活泼，容易成为家里古灵精怪的开心果。

英国大型舆论调查网站对1700名成年人进行了问卷调查，内容主要涉及受访者在家中的排行、父母对每个孩子的态度和陪伴时间、对兄弟姐妹性格特征的描述、自己及兄弟姐妹所承担的家庭责任等。结果发现，在多子女家庭中，年龄排行与性格特征关系密切。54%的家中老大感觉自己担负的责任比弟弟妹妹更大，他们往往更容易取得事业上的成功；而家中最小的孩子，事业成功的比率仅为31%。46%的家中老幺认为自己比严肃、独断的哥哥姐姐更幽默、活泼、好相处；而持此观点的兄姐仅占36%。

研究人员分析认为，父母对孩子的注意力直接影响他们的性格。家中老大可能需要较早地进入生活角色，给弟弟妹妹更多的关注。而家中较小的孩子得到父母的宠爱较多，其养育方式比兄姐更加“宽松”，来自父母的压力更小，因而性格也活泼开朗。▲ （王兴旺）