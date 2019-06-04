老痴症状最长可潜伏34年

过去曾有研究称，阿尔茨海默病的致病机制在认知能力出现下降前十多年就已经开始了。美国约翰·霍普金斯大学的科学家希望了解能否在“预临床阶段”就发现该病的生物记号。为此，研究人员对290名40岁以上志愿者进行了追踪研究。这些人在研究初始阶段均为正常认知能力，但其中大多数人至少有一名近亲属患有阿尔茨海默病。

1995~2005年间，参试者每隔两年进行一次脊髓液采样和核磁共振检测。直至2013年，他们每年都须接受记忆力、学习能力、阅读能力和注意力测试。研究人员通过多年的跟踪观察结果发现，有209名参试者的认知能力一直保持正常，其他81人出现了阿尔茨海默病造成的轻度认知能力损失或老年痴呆。进一步分析患者的健康数据发现，在他们出现认知损失症状前2~8年，其大脑扫描图出现了异常变动；在症状出现前11~15年，其认知能力测试情况出现轻微变化；而在认知能力损失发生前34.4年，参试者脊髓液中的牛磺酸水平就已经发生改变。

目前，没有药物能阻止阿尔茨海默病发病或延缓其发展进程，但是研究人员希望这项新研究有助于明确个体患病风险，从而帮助医生选择最佳的治疗方案。▲（赵乾铮）