助听器正常寿命一般是5~8年，如果保养得当，可延长使用时间。所以，老人要珍惜和注重保养助听器，尤其是以下几个方面。

防潮。助听器的喇叭、麦克风都有电子声音处理元件，受潮会导致噪音、失真或无放大声等。有时会因长期受潮，内部主板腐烂而使助听器彻底报废。潮气入侵常常是在游泳、洗澡、洗头、洗脸、下雨时发生的。需要引起注意的是汗水、清晨或雾天的露水、水汽侵入；其他如喷发胶、洗衣服溅水、开水蒸汽等。需特别提醒的是，汗水中带有盐分，对电子器件和线路的腐蚀性远比水厉害，这也是为什么助听器在夏天易坏的原因。建议老人每晚不用助听器时，取出电池，将助听器放入干燥袋、干燥瓶或电子护理宝内。

防漏液。助听器所用的锌空电池内含有强碱性电解液，一旦渗漏就会对助听器产生致命伤害。建议第二天装入电池前，检查一下电池的状态。

防耳垢。中国人的耳垢一般属干性，平时讲话、咀嚼、走路时会将大部分耳垢从耳道内逐渐震动掉出，但仍有一部分会残留在耳道内，特别是戴上助听器后，耳道口被堵塞，耳垢将直接堵塞受话器口，导致无声，甚至损坏。建议老人每天戴助听器前用棉花棒清洁耳道，停用助听器时检查出声孔并定期清理，或注意更换助听器的防耳垢网罩，费时不多但能节约不少维修费用，避免无机可戴的麻烦。

不要自行维修。当助听器出现问题时，最好不要自行维修，以免铁屑掉落，直接损坏电子元件。维修助听器一定要找专业人员。还要注意，助听器应远离尖锐物品、热源、小孩和宠物狗、化妆品和发胶。此外，酒精、溶剂和清洗液会破坏电子电路。平时使用时，避免跌落、碰撞或震荡，以免导致外壳破裂和元件损伤。▲