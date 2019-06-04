相比碳酸饮料和其他含糖饮料，人们常以为果汁更健康。然而，美国一项研究显示，饮用过多果汁同样危害健康，死亡风险不亚于碳酸饮料。

美国埃默里大学研究人员分析先前调查数据得出上述结论。这项调查涉及13440名年满45岁美国人。他们就饮用100%果汁和碳酸饮料等含糖饮料的习惯回答问卷。调查随访6年期间，168人死于冠心病，1000人死于其他原因。

研究显示，计入肥胖等因素后，每天每多摄入355毫升果汁，死亡风险高24%；每天每多摄入355毫升含糖饮料，死亡风险高11%。研究人员对这样的结果并不感到意外，因为100%果汁与含糖饮料的成分“非常相似”。

“100%果汁含有一些维生素和植物营养素，这是大部分含糖饮料所没有的，但这两种饮料的主要成分都是糖和水。尽管含糖饮料中所含的糖是加工过程中添加，而100%果汁所含糖天然存在，但它们提供给人体的糖是一样的，因此在新陈代谢中引发一样的生物化学反应。”英国《每日邮报》援引研究人员的话报道。

不过，研究人员认为，相比碳酸饮料，适度饮用果汁并非不可。“由于果汁含有维生素和矿物质，适度饮用仍然比碳酸饮料和其他含糖饮料有益身体。”研究人员之一、埃默里大学教授雅娜·韦尔什说。

研究报告刊载于最新一期《美国医学会杂志·网络开放》期刊。

根据美国儿科学会和“美国膳食指南”推荐，1岁到6岁儿童每日饮用果汁不应超过177毫升，年满7岁儿童及成年人每日饮用果汁不应超过236毫升。（袁原）