做好垃圾分类 推动绿色发展

“实行垃圾分类，关系广大人民群众生活环境，关系节约使用资源，也是社会文明水平的一个重要体现。”近日，习近平总书记对垃圾分类工作作出重要指示，深刻指出垃圾分类的重要意义，明确提出推行垃圾分类的具体要求，为我们进一步做好垃圾分类工作指明了方向，对于动员全社会共同为推动绿色发展、建设美丽中国贡献智慧和力量，具有十分重要的意义。

垃圾分类关系千家万户，习近平总书记一直牵挂在心。从在中央财经领导小组第十四次会议上，强调“普遍推行垃圾分类制度”，到在上海考察时，指出“垃圾分类工作就是新时尚”，再到在北京考察时，鼓励老街坊们“养成文明健康的生活方式，搞好垃圾分类和环境卫生”……一以贯之的关注和重视，从一个侧面深刻表明，我们党始终把以人民为中心的发展思想落到实处、落在细处，把人民群众的小事当作自己的大事，从人民群众关心的事情做起，从让人民群众满意的事情做起，带领人民不断创造着美好生活。

垃圾分类不是小事，它不仅是基本的民生问题，也是生态文明建设的题中之义。近些年来，随着经济社会发展和物质消费水平大幅提高，我国垃圾产生量迅速增长，不仅造成资源浪费，也使环境隐患日益突出，成为经济社会持续健康发展的制约因素、人民群众反映强烈的突出问题。遵循减量化、资源化、无害化原则，实施垃圾分类处理，引导人们形成绿色发展方式和生活方式，可以有效改善城乡环境，促进资源回收利用，也有利于国民素质提升、社会文明进步。

垃圾分类不是易事，需要加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成。这几年，垃圾分类的顶层设计不断完善、推进力度持续加强，由点到面、逐步推开，成效初显。从今年开始，全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，垃圾分类取得积极进展。但也要看到，总体上，我国垃圾分类覆盖范围还很有限，垃圾分类收运和处置设施依然存在短板，群众对垃圾分类的思想认识仍有不足。进一步做好垃圾分类工作，就要按照习近平总书记的重要指示，加强引导、因地制宜、持续推进，把工作做细做实，持之以恒抓下去。

垃圾分类不是哪一方面的事，需要全社会人人动手，一起来为改善生活环境作努力，一起来为绿色发展、可持续发展作贡献。垃圾分类是一个系统工程，涉及政府、企业、社区、居民等多方主体，包括投放、收集、运输、处理等多个环节，需要协力推进。推进垃圾分类工作，就要按照习近平总书记的重要指示，开展广泛的教育引导工作，让广大人民群众认识到实行垃圾分类的重要性和必要性，通过有效的督促引导，让更多人行动起来，培养垃圾分类的好习惯。

“不积跬步，无以至千里。”推动形成绿色发展方式和生活方式，是发展观的一场深刻革命。按照习近平总书记的重要指示，大家携起手来，将一件一件“垃圾分类”的事情办实做好，我们就能让良好生态环境成为人民幸福生活的增长点、成为经济社会持续健康发展的支撑点、成为展现我国良好形象的发力点，让中华大地天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 01 版）