七成民众愿参与大气污染治理

人民网北京6月3日电 （记者孙秀艳）环球时报舆情调查中心近日在京发布《“蓝天保卫战、社会行动力”——2018—2019年社会公众参与状况调查报告（简报）》。

简报指出，七成民众愿意以实际行动支持大气污染治理，社会公众参与大气污染治理的意愿倾向性较强，但当前实际行动力偏弱，公众对日常生活中污染风险的认识和意识不足，成为其参与行动的主要制约因素。比如民众对网络购物、叫外卖等新型生活方式的依赖度较高，但对其环境污染风险的认知相对较低。

发布会上，由人民日报数字传播有限公司与环球舆情联合成立的“生态文明社会化实验室”揭牌。这一实验室将致力于推动生态环境保护理念的转化，通过多种方式，促进全社会树立生态文明意识、形成行为习惯。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 14 版）