汾河治理情况将每周公布

人民网太原6月3日电 （记者胡健）近日，山西省政府决定，每周向社会公布汾河流域治理情况，接受群众监督，倒逼责任落实。

汾河是山西的母亲河。今年4月，山西省出台了《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》，同时印发了《全面消除地表水国考劣Ⅴ类断面总体方案》和《汾河流域水污染治理攻坚方案》等，明确了消除山西省地表水国考劣Ⅴ类断面的具体治理措施和重点工程任务，形成了“点线面”相结合的配套措施。

今年，山西要确保汾河流域13个国考地表水断面中，优良水质断面达到5个以上，劣Ⅴ类水质断面控制在5个以内，汾河入黄口庙前村、岚河曲立断面、浍河西曲村断面必须退出劣Ⅴ类。2020年，全面消除劣Ⅴ类断面。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 14 版）