当绿色出行成为城市的有机组成部分，选择它的人将会越来越多

不知道你有没有这种感觉？在城市里骑自行车，有时候会有点无奈：一些自行车道上，停放着机动车，行驶空间被挤占的自行车，只能硬着头皮往机动车道挤。这种“机动车占自行车道、自行车挤上机动车道”的错位，除了会让交通秩序变得混乱，也带来了不少安全隐患。

那么，如果有一条路，在上面骑车既安全又规范，你会选择骑车出行吗？

5月31日，北京第一条自行车专用道开通，引来不少关注。这条长达6.5公里的专用道采用全封闭设计，禁止电动自行车及其他车辆进入。为了提高通行效率，这条专用道设置了潮汐车道，还将其中2.7公里的拥堵路段修成了高架桥。试想一下，能在离地面6米的路上骑车，不堵、安全，确实让人想去体验。这样的用心设计，也让网友纷纷点赞：“感觉像去春游的路上，美好！”“希望我们城市也有一条自行车专用道”。

公共交通、自行车以及步行等绿色出行方式，有助于缓解城市交通拥堵，对环境也更友好。道理大家都知道，但要让推广变得更顺利，除了交通效率、节能减排的考量之外，城市的整体规划、道路结构、管理成本等问题，也需要充分考虑。举个例子，笔者家附近的一个小区，因为建成时间较早，尽管道路是双向车道+自行车道，但由于周边居民缺少停车位，自行车道常被机动车占着。在这样的小区推广绿色出行，如果仅是采取严罚，路是通了，但周边居民的停车问题就更棘手了；要是拓宽道路，就需要拆除住房，经济成本又太高。唯有将这两个问题通盘考虑，比如有条件的情况下修建立体车库、与周边单位建立错峰停车机制等，才能为自行车出行腾出道路空间。

推广绿色出行是个系统工程，如果脱离周边环境来推进，只能是治标不治本。对于管理部门来说，除了在公众引导、设施保障上重视公共交通、自行车等出行方式，在新建设施如何设计、已有设施如何管理和维护等问题上，也需要综合考虑，拿出既合规又合情的方案，以此来提升公众参与度。

值得肯定的是，这条自行车专用道的开通，为解决骑车难提供了一种可行的思路，也从侧面反映了大家对绿色出行的关注和思考。

我们相信，当绿色出行成为城市的有机组成部分，选择它的人将会越来越多。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 14 版）