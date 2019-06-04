数据来源：国家卫健委、国家统计局

本版制图：蔡华伟

编者按：今年是新中国成立70周年。70年，在漫漫历史长河中只是“弹指一挥间”，但对中国和中国人民而言，却是一段从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃历程。“不忘初心，方得始终。”在党中央坚强领导下，经过长期以来艰辛探索特别是改革开放以来快速发展，我国各项事业取得了巨大成就。

70年来，我国居民人均预期寿命从35岁提高到77岁，粮食总产量从11318万吨增加到65789万吨，全国铁路营业里程从2.18万公里扩展到13.1万公里……一组组数据，见证了中国人民自强不息、砥砺前行的坚定步伐，刻录了中华民族迈向伟大复兴的光辉历程。即日起，本版推出“大数据观察·辉煌70年”系列报道，解码70年砥砺奋进的壮丽华章。

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从乡村群众患病找“赤脚医生”，到现在签约家庭医生提供上门服务；从缺医少药看病难，到覆盖城乡的医疗卫生服务体系建立……我国医药卫生事业蓬勃发展。“没有全民健康，就没有全面小康。”让人民群众能够看得上病、看得起病、看得好病，是夯实民生之基的重点所在，健康中国建设，步履稳健。

从赤脚医生到全科医生，从年轻小伙到古稀之年，老周一辈子从医，为乡亲们服务。

老周，名叫周国平，今年70岁，地地道道的河南人。1965年初中毕业，1966年当上赤脚医生，从医53年。退休后他也闲不住，目前，他的头衔是郑州经开区潮河社区卫生服务中心主任，老百姓都喊他“周院长”。

“20世纪60年代，农村缺医少药，十几个村庄没有一个医生，就算有一个，也是没上过学的土郎中。”周国平回忆说，当时，传染病高发，夏天是肠炎、痢疾、疟疾，冬季是小儿麻疹、肺炎、脑膜炎等，危害群众健康。“记得有一次，我妹妹发热、头痛，跑到几公里外请医生给看了看，开了点药，吃了药病情仍不见好转，发烧越来越重。我用板车拉上妹妺，和我妈一起走了几个小时的路，才到了郑州市的一家大医院，看上医生时妹妺已经半昏迷了，医生看了之后说是脑膜炎，幸亏来得早，再晚些人就没了。”周国平说。

新中国成立初期，全国只有医疗卫生机构3670个，医疗床位8.5万张，卫生技术人员50.5万人。医疗设备极其简陋，医疗技术水平低下，人民群众得不到基本的医疗卫生保障。现在，情况发生了翻天覆地的变化。目前，我国医疗卫生机构总数达99.7万个，医疗卫生机构床位840万张，卫生技术人员达952.9万人。

1966年，在家务农的周国平被村里选派参加赤脚医生培训，从此走上了医学之路。

周国平回忆，当时，生产队给了3间房，找了两张旧桌子，一个破柜子，花了几十元钱，买了几样常用药，如阿司匹林、黄连素等，又买了几个体温表、听诊器、手电筒，连个血压计都买不起。这样，村卫生所就算成立了。

从缺医少药到设备齐全，周国平亲眼见证了农村医疗条件的巨变。如今，潮河社区卫生服务中心开设90张床位，拥有16排CT、彩超、数字X光机、大型高压氧舱等仪器设备，还建立了高血压治疗管理中心、重症病房等。周国平说：“以前农村医疗条件落后，农民看病太难了，有病只能扛着。现在，农民在家门口就能看专家，真是天壤之别。”

70年来，我国人民健康水平显著提高，主要健康指标优于中高收入国家平均水平。目前，居民人均预期寿命从新中国成立前的35岁上升到77岁，孕产妇死亡率从1500/10万下降到18.3/10万，婴儿死亡率从200‰下降到6.1‰。

我国成功消除了天花、丝虫病、致盲性沙眼，有效控制了传染病的流行和蔓延，地方病严重流行趋势得到有效遏制。目前，我国建成了全球最大的传染病疫情和突发公共卫生事件网络直报系统，突发公共卫生事件平均报告时间缩短至4个小时以内。

我国医疗技术能力和医疗质量水平持续提升。从拳头大的成人心脏，到核桃大的小儿心脏，再到拇指大的胎儿心脏，我国均能开展手术治疗。产生了一批达到或引领国际先进水平、在国际上具有示范和带动作用的优势医疗技术，推动了重大疾病诊疗能力的提升。“互联网+医疗健康”发展迅速，远程医疗服务全面推开，覆盖所有县域医共体，所有三甲医院都开展了远程医疗服务。我国成功进行了世界首例5G远程操控颅脑手术，标志着远程移动医疗应用达到新高度。

国际权威医学期刊《柳叶刀》对全球195个国家和地区医疗质量和可及性排名显示，1995年我国位列第110名，2015年提高到第60名，2016年提高到第48名，是全球上升幅度最大的国家之一。

周国平所在的社区卫生服务中心现有80多名医护人员，建立了10个家庭医生团队，分片包干，为居民提供签约服务，目前已与5000多户居民签约。有位朱老汉，患脑梗后遗症，家庭医生团队每天上门提供护理服务。有一天，老人发烧了，老周到家里诊后跟家人说：“肺部感染了，要不去大医院治治？”儿女们说：“俺们信任你，就想去你那里。”于是，老周把老人接到社区中心。经过十几天的治疗，老人病情好转。

这些天，周国平又琢磨出一个理儿：两名医生、两名护士，可以管理一大批高血压患者，使脑梗发生率下降一半，能为多少家庭减少负担？这笔账，划算！

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 07 版）