辽宁全力推进农村养老服务

“到2020年年底，全省乡镇养老服务设施覆盖率要达到90%，农村社区养老服务设施覆盖率达到60%。”这是记者从近日召开的辽宁省农村养老服务工作现场会上获悉的。该省各地将通过新建、资源整合、购置、租赁、置换等方式，解决没有农村社区养老服务设施或者设施不达标的问题。

据介绍，辽宁省连续6年提高农村低保和农村特困人员救助供养标准。全省建有农村公办养老机构588所，拥有床位6.06万张。全省各地新建和改扩建农村社区养老服务设施，现有农村社区（村）养老服务照料站（含农村互助幸福院）4135所，拥有床位2.5万张，为农村居家老年人提供日间照料、文化娱乐、助餐、助医等为老服务。全面建立了高龄老年人津贴、经济困难高龄老年人养老服务补贴、经济困难失能老年人护理补贴制度。在全国率先建立农村困难家庭常年病人托管制度，在全国较早出台了加强农村留守老人关爱服务工作的实施意见等。

为做好农村养老服务工作，该省将全力推进形成符合实际的农村养老服务模式，加快推进农村特困人员供养服务设施（敬老院）整合，到2022年年底全面完成改造提升工程。（记者阎红 特约记者邹欣芮）