辽宁全力推进农村养老服务
“到2020年年底，全省乡镇养老服务设施覆盖率要达到90%，农村社区养老服务设施覆盖率达到60%。”这是记者从近日召开的辽宁省农村养老服务工作现场会上获悉的。该省各地将通过新建、资源整合、购置、租赁、置换等方式，解决没有农村社区养老服务设施或者设施不达标的问题。
据介绍，辽宁省连续6年提高农村低保和农村特困人员救助供养标准。全省建有农村公办养老机构588所，拥有床位6.06万张。全省各地新建和改扩建农村社区养老服务设施，现有农村社区（村）养老服务照料站（含农村互助幸福院）4135所，拥有床位2.5万张，为农村居家老年人提供日间照料、文化娱乐、助餐、助医等为老服务。全面建立了高龄老年人津贴、经济困难高龄老年人养老服务补贴、经济困难失能老年人护理补贴制度。在全国率先建立农村困难家庭常年病人托管制度，在全国较早出台了加强农村留守老人关爱服务工作的实施意见等。
为做好农村养老服务工作，该省将全力推进形成符合实际的农村养老服务模式，加快推进农村特困人员供养服务设施（敬老院）整合，到2022年年底全面完成改造提升工程。（记者阎红 特约记者邹欣芮）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn