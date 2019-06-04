垃圾分类需要“全家总动员”
关系群众生活环境、关系节约使用资源、体现社会文明水平……无论在何种维度，垃圾分类都不是小事，正如习近平总书记的重要指示，全社会人人动手，一起来为改善生活环境作努力，一起来为绿色发展、可持续发展作贡献。
垃圾分类是家庭最直接、最简便也最有效的环保行为。在日常生活中，如果一个家庭能够改变对垃圾“一锅烩”的传统处理方式，多上点心、多动动手、多走几步路，做到分类投放，就是在源头上为垃圾分类工作做出了“自家的贡献”。
只有一个个家庭动起来了，才能串联起整个国家的行动力。因此，对于家庭的督促引导是重中之重。而一个家庭的生活习惯主要受到妇女的影响，所以引导妇女重视垃圾分类，就是引导了整个家庭。
家庭工作是妇联传统工作和优势领域，长久以来，在常态化的服务和联系中，妇联与妇女和家庭形成了亲近的情感距离，在引导家庭垃圾分类上有着天然优势。此前发布的关于全面推进农村垃圾治理的指导意见中，便明确“妇联负责发动农村妇女积极参与农村垃圾治理”。
同时，妇联在推广垃圾分类方面已有了不少探索。不久前，全国妇联启动了“家家幸福安康工程”，对于家庭文明创建有了更大举措，这些都是实现垃圾分类持久长效的推动力。
对于垃圾分类而言，最终落脚点始终与家庭分不开。能够“全家总动员”，这项工作的持续开展就有了“源头活水”，好习惯更会因家庭教育和家风传承而“代代相传”。（评论员 韩亚聪）
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