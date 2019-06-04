药企重销售轻研发的背后

在过去一周，康恩贝等国内上市药企接连收到问询函，其中，销售费用过高成为问询函中主要提及的问题。值得注意的是，北京商报记者梳理发现，被问询的企业研发费用严重低于销售费用。业内人士表示，如果企业将重点放到营销上忽视研发投入，将导致产品难以具备核心竞争力。长此以往，不利于公司的长期发展。

销售费用高引关注

根据问询函信息，2018年康恩贝营业收入同比增长28.2%；销售费用同比增长49.84%，销售费用占营业收入的比例为50.42%，高于行业平均水平。其中，市场费（包括学术推广费、市场调研费、信息咨询费、营销策划费、招投标费、样品费等）18.29亿元，同比增长86.01%。上交所要求康恩贝说明公司大额销售费用支出的真实性等问题。

同样，珍宝岛也因销售问题收到上交所问询函。珍宝岛2018年销售费用为8.76亿元，同比增长34%，占营业收入31.5%，其中广告宣传费3.51亿元，同比增长22.29%；会务费4.01亿元，同比增长67.78%。

珍宝岛方面称，销售费用提升的主要原因为受行业政策影响及模式转型影响，企业加强推广职能。上交所要求珍宝岛分别列示医药工业、商业及中药材销售涉及的销售费用，及其占各板块营业收入的比例；广告宣传费等的具体内容、金额，具体科目确认的依据等具体情况。

针对公司销售费用高、公司未来发展战略等问题，北京商报记者致电康恩贝、珍宝岛，截至发稿未收到康恩贝相关回复，珍宝岛董秘办相关负责人表示一切以公司公告为准。

研发投入不足

值得注意的是，北京商报记者梳理发现，上述被问询企业的研发费用严重低于销售费用。数据显示，康恩贝2017-2018年销售费用分别为22.84亿元、34.22亿元；研发费用为1.51亿元、1.83亿元，营收占比仅为2.85%以及2.7%。珍宝岛2017-2018年销售费用为6.53亿元、8.77亿元；研发费用为9374.24万元、9090.53万元，营收占比为2.98%以及3.26%。

而跨国药企的研发投入占营收比例多在10%以上。2017年，跨国药企默克集团、诺华制药以及辉瑞制药的研发费用分别为102.08亿美元、89.72亿美元以及76.57亿美元，营收占比分别为25.44%、17.9%以及14.57%。

康恩贝主要从事药品研发、制造及批发与经销业务，形成以现代中药和植物药为基础，特色化学药为重要支撑的产品结构。珍宝岛是以中药为核心、化学药、生物药协同发展的产品格局。

新药研发风险大被业内普遍视为是国内药企不愿研发的主要原因之一。资料显示，国内药品研发费用主要集中在100万-1000万元之间，每类药品创新程度越高，开发阶段越靠后，研发费用越高。

在医药行业投资分析人士李顼看来，药品研发资金投入大，研发周期较长，一个新药研发大约会历经七八年的时间，期间失败风险大，研发过程艰辛，过去相关人才、技术积累不够，导致国内很多药企不愿意去做药品研发。此外，过去新药上市审批慢，国外新药进口流程慢，导致竞争相对不激烈。

据了解，在药品审评审批方面，国家近年来不断鼓励、支持以及提速创新药的上市。2018年11月，国家食品药品监督管理总局药品审评中心（CDE）发布通知称，为进一步提高审核优先审评申请的效率，即日起对申请人提出的优先审评申请采取即到即审方式组织专家进行审核，确定优先审评的品种。

不利于长期发展

在业内人士看来，销售费用过高，一方面容易导致产品毛利率上不去，进而侵蚀公司业绩。另外，营销费用过高，一定程度上反映公司的研发能力不足，产品不具备核心竞争力。若产品销售费用持续过高，且公司没有研发新品，在原有的产品达到其生命周期后，不利于公司的长期发展。

事实上，销售费用过高侵蚀公司业绩以及产品老化拖累公司业绩的情况并非没有先例。资料显示，2017年华润三九营业收入111.2亿元，同比增长23.81%。不过，由于2017年销售费用达到47.5亿元，同比增长44.84%，远高于公司收入增速，导致净利润为13.02亿元，增速只有8.67%，不及收入增速。

此外，今年5月，在回复上交所关于公司业绩下滑的原因等问询时，哈药股份表示，从产品结构上看，与竞品企业相比，近几年公司一方面产品开发力度不够，缺乏新产品上市。另一方面随着竞争日益激烈，公司产品进入市场成熟期甚至衰退期，乳酸亚铁口服液(朴雪)在市场上已经被其他同类产品逐步替代等。（记者 郭秀娟 姚倩）