生命教育别只热衷“孵小鸡”

孵小鸡只是生命教育的一种形式，但不能对此太过于热衷与追捧。真正的生命教育应该是贯穿在生活中的，需要家长和老师引导。

钱江晚报报道，近期杭城不少中小学校园内出现了小鸡、小鸭、小鸟、小马等可爱的小动物，成为学生们关注的焦点。记者发现，这跟学校正在火热开展的生命教育有关。

根据记者的走访，占据学校生命教育课堂最普遍的一个方式就是——孵小鸡。而且“孵小鸡”不仅出现在了校园里，还被孩子们带到了家里，于是，家长们纷纷在朋友圈晒出了自己的“快乐与烦恼”。

与学校生命教育孵小鸡受热捧相伴的是，孵蛋器、受精蛋等必备工具，成了网上的热销产品。孵小鸡可以借机对孩子进行生命教育，比如，小鸡破壳而出时，能够感受到生命的神奇与珍贵；还如，雏鸡夭折时，学生从悲伤中，可以领悟到生命的脆弱；再如，通过孵养小鸡的过程，也为孩子们提供了亲近自然与生命的机会。

但同时，也应看到，借助孵小鸡进行生命教育，对于一些家庭而言也存在着一定的困难和问题。诚如有的老师就表示，城市中养小鸡会遇到困境，这样只是把小鸡当作玩具，和真正的生命教育背道而驰。的确如此，孵小鸡虽然有孵蛋器、受精蛋等必备工具做保障，但养小鸡却是一件辛苦且费心的事儿，弄不好小鸡就会不幸夭折。

这也就意味着，学校即便通过孵小鸡进行生命教育，也应有相关的配套保障措施跟进，最为基本的应该事先教给孩子孵化和养殖的知识，如多久换一次孵化器中的水、小鸡孵出来后把喙尖剪去等。毕竟，“生命教育”不仅仅是让学生孵小鸡，承担起保护小鸡成长的责任才是最重要的，否则知识欠缺，且中途打退堂鼓，极容易造成小鸡生病或者死亡。

同时，生命教育也别只热衷“孵小鸡”，笔者以为因地制宜、因学制宜最为重要。正如有的老师表示，真正的生命教育应该是贯穿在生活中的，需要家长和老师引导。

生命教育看起来很复杂，实则不然，它就在身边，更无须刻意为之。比如，就有老师表示，真正的生命教育应有三方面内涵：培养孩子对生命的态度、提高孩子经营生命的能力、教会孩子开发生命的潜能。的确如此。从这一角度来看，开展生命教育，也正需要学校与家庭乃至社会的共同努力，让孩子们感知到生命的珍贵。

总之，孵小鸡只是生命教育的一种形式，但不能对此太过于热衷与追捧。让学生认知生命、珍惜生命、尊重生命、热爱生命，也绝非是孵小鸡这一过程所能全部实现的。因此，如何培养学生从科学理性的角度认知生命，树立珍视和热爱生命的价值观，应该找到适合学生身心健康发展的出口，而不能为了完成教学任务，在生命教育上走偏路。

□杨玉龙（职员）