全国新区经开区高新区首届职工健康运动会乒乓球赛在湛江开幕
6月1日，由中国开发区协会，中国企业体育协会新区开发区职工体育促进会主办的全国新区经开区高新区首届职工健康运动会乒乓球赛在广东省湛江市拉开帷幕。
图为开幕式现场
图为比赛现场
（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
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