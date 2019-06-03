首届中国中医药“四化”发展高峰论坛在广州举行

5月30日，由广东省中医药局、广东省药品监督管理局支持指导，中国中药协会、广东省精准医学应用学会联合主办，广州白云山和记黄埔中药有限公司承办的“首届中国中医药四化发展高峰论坛”暨粤港澳大湾区中药现代化、产业化发展战略研讨会在广州举行。

中国中药协会会长房书亭出席高峰论坛

中国中药协会会长房书亭、广东省药品监督管理局副局长严振在论坛开幕式上致辞。广州医药集团有限公司董事长李楚源致欢迎辞。广东省精准医学应用学会常务副会长孙炳刚主持开幕式。

论坛上，与会专家，分别从中药四化与脑健康、中医药发展战略与政策、中医药现代化产业化过程中体质辨识的作用与价值、中医药与肠道菌群在粤港澳大健康产业扮演的角色、应对抑郁症与痴呆症——粤港澳中药发展的新机遇、抗病毒中药二次开发、论冠心病的中医药治疗研究等方面作大会学术报告。

作为此次论坛的承办方，广药集团旗下白云山和黄历经30多年的发展，很早就融入粤港澳大湾区建设的战略定位，并早早落子大湾区。

广药集团董事长 李楚源

广药集团董事长李楚源介绍，广药集团已与香港大学签署战略合作协议，建立了科研、人才、产业、医疗、文化等五位一体的战略定位。自2007年白云山和黄签约启动“板蓝根抗病毒机理”第一个研究项目起，10年来钟南山院士所在的呼研所和国家呼吸疾病重点实验室整合了内地及港、澳等于一批优势科研机构，实现了重大科研课题的协同攻关。2008年起，由白云山和黄牵头，整合澳门科技大学中药质量研究国家重点实验室等多单位联合攻关，对板蓝根进行较为全面的临床循证和基础研究。2010年，白云山和黄、钟南山院士团队与澳门科技大学成立了“粤澳呼吸道病原体联合研究中心”。2015年，广药集团与粤澳中医药科技产业园、澳门科技大学签署战略2合作协议，成为进入粤澳合作中医药科技产业园的第一个园内名优企业，这是《粤澳合作框架协议》首个落地项目。2016年“粤港澳中药板蓝根研究论坛暨白云山板蓝根二次开发研究启动仪式”上，澳门科技大学、香港大学等单位的知名专家、研究人员对白云山板蓝根抗病毒的基础和临床研究进行了阶段性总结。

广州医科大学、国家重点实验室教授杨子峰在论坛上指出，中药抗病毒的内涵，一定是抗病毒、抗炎机制同时并进；中药是复方，复方是宝贝，哪怕是单个药也是小复方，它蕴含多成分、多靶点，多分子，多个抗病毒的作用，最终能把流感疾病减缓。

白云山和黄提出“四化战略”以来，企业在中药现代化的道路上已先行十多年，已完成白云山板蓝根、复方丹参片的“二次开发”和升级换代。

寻访粤港澳大湾区最美中医药科技工作者活动启动仪式

论坛上，寻访粤港澳大湾区最美中医药科技工作者活动正式启动。活动将深入发掘中医药宝库中的精华，推进产学研一体化及中医药产业化、现代化，推动中医药走向世界。

活动发起单位白云山和黄负责人表示，活动的成立旨在集合各地区中医药的优势资源，共同搭建专家、学者、企业家的学习、交流的合作平台。

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