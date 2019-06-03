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阳光少年携手特殊儿童“六一”欢乐汇公益活动在京举办

2019年06月03日14:21 来源：人民网-人民健康网

6月1日，阳光少年基金联合山和海艺术空间举办阳光少年携手特殊儿童“六一”欢乐汇公益活动。

上午，阳光少年走入玉华康养中心，他们给康养中心的孩子们送上自己精心准备的节日礼物。阳光少年和这些特殊儿童一起表演了精彩节目，并一起和父母们进行了游戏互动、包饺子。下午，阳光少年引领着特殊儿童们走入山和海艺术空间，央视少儿主持人董浩也赶来与孩子们共度节日。阳光少年基金主任姚莉和董浩致词，祝福孩子们阳光向上 、健康成长，并在“爱的艺术”中越走越远。

孩子们还进行了朗诵和歌舞表演，与董浩互动绘画，在翻糖老师的指导下进行翻糖艺术体验，内容丰富多彩。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：许心怡、杨迪)


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