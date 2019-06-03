发现白内障千万别拖！

“白内障不痛不痒，再加上国内有定期体检习惯的老人不多，部分老人一发现就已经是成熟期的晚期白内障了！” 白内障患者出现晶状体混浊是不可逆的，一旦发现，别拖！越早治疗越好。

得了白内障怎么办？白内障手术怎么做？在全国爱眼日来临之际，6月5日（周三）16:00-17:00，北京同仁医院白内障中心主任宋旭东将做客“人民好医生”直播问诊栏目，在线解答您的问题！欢迎扫码观看直播！

专家简介：

宋旭东，北京同仁医院白内障中心主任，医学博士、教授。从事眼科专业30年，是国内较早开展白内障超声乳化手术的医生之一。

擅长：手术处理各种复杂白内障问题，尤其在晶状体半脱位、儿童白内障等手术治疗方面具有丰富临床经验。

出诊时间：周一下午、周二上午、周四上午。

白内障手术拖不得

“本来一个小的眼睛手术就可以解决的问题，却可能变成眼科较大、较复杂的手术，不仅费用高，损伤大，并发症也多，还可能引起青光眼甚至视网膜脱落，导致失明。” 宋旭东主任提醒，白内障一定要尽早治疗。

目前，国内和国际上都没有研发出特效药能够阻滞和缓解白内障疾病的进展。超声乳化联合人工晶体植入术是目前治疗白内障手术的主流方法。

“现在手术很快就可以做完，一般来讲，术后第二天就可以看清东西了，一周基本恢复视力。”宋旭东主任介绍，超声乳化术是在患者眼角膜边缘切一个约2~3mm的切口，伸入超乳探头，将混浊的晶状体和皮质击碎为乳糜状后，借助抽吸灌注系统将乳糜状物吸出，同时保持前房充盈，然后植入人工晶体，使患者重见光明。

然而，在临床中，有些患者由于没能及时手术，晚期白内障成熟后悬韧带断裂，掉落到眼球内，或者囊膜破裂，晶体内混浊的蛋白质进入眼内，可以引发无菌性的炎症，就要做玻璃体切割手术。

出现这些症状警惕白内障

白内障主要表现：视力减退，无痛感；看颜色不鲜艳；看东西觉得颜色偏黄或褐色；在强光下，视物会觉得刺眼；视物模糊甚至出现光圈；眼前好像有一层膜遮盖似的有暗影。

出现以上症状，提示您该去看眼科医生了。

儿童也会得白内障

先天性白内障是儿童致盲或低视力最主要的先天性眼病，而治疗效果与手术时机的选择密切相关。如果7天后发现宝宝眼睛不能随着光线游走，抓不到眼前物品，甚至瞳仁发白，应尽早到医院眼科检查是否患有先天性白内障。

先天性白内障不红、不痛、不痒，只是影响视力。很多家长较晚发现孩子见光没反应或孩子年龄较大时才发现，从而错过最佳治疗时机。因此建议孩子出生后在1个月内做新生儿眼疾筛查，满月至出生3个月内做眼部常规检查。

还有什么白内障防治方面的问题？欢迎收看本期直播！

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