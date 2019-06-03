北大医院上线医疗收费电子票据 中央单位医疗电子票据改革启动

5月30日，北京大学第一医院（以下简称“北大医院”）门诊、急诊正式上线医疗收费电子票据，成为中央在京三甲医院中首家上线单位。上线电子票据后，北大医院实现了从预约挂号、缴费到电子票据等“一站式”互联网医疗服务。

“以前自己要到一层大厅排队打票”，门诊就医的王先生说，“现在通过扫医院取票二维码，就可以在手机中查询到当天缴费的电子票据，再也不用排队取票。而且电子票保存在手机里，可以随时查看，也不怕丢，真是太方便了！”

为了便于患者了解电子票据，北大医院一层门诊大厅各个显要位置几乎都设置了提示语和标志牌。根据其上说明，患者既可以通过北大医院的生活号或公众号在线预约挂号、门诊缴费，自助获取电子票据，也可以在窗口或自助机缴费后，扫描医院取票专用二维码获取电子票据。

两种取票方式在很大程度减少了患者窗口往返次数和排队时间。相比传统纸质票据，电子票据在携带、保存、使用上具有明显优势。电子票据保存在手机个人票夹，可随时查看、下载或报销使用，既便于保管又避免票据丢失风险。

北大医院作为中央委属医院，此次率先启动医疗收费电子票据改革。其平台与财政部电子票据系统对接，实现由传统机打票向电子票转型，降低纸质票据打印、传递、整理和保管成本以及流转中的遗失损毁风险。同时，医院可即时掌握票据使用情况，解决纸质票据对账难、易出错等问题，有利于加强财务规范和内部监管。