首届中国中医药“四化”发展高峰论坛：助力粤港澳中药产业发展

5月30日，“首届中国中医药四化发展高峰论坛”暨粤港澳大湾区中药现代化、产业化发展战略研讨会在广州广药集团白云山和记黄埔举行。论坛由广东省中医药局、广东省药品监督管理局支持指导，中国中药协会、广东省精准医学应用学会联合主办，广州白云山和记黄埔中药有限公司承办，旨在研讨近年来中医药产业化、现代化的最新观念和发展思路，探讨“政产学研医”、中药质量研究以及重大新药创制等的新进展。

论坛上，神经解剖学家、中国科学院院士苏国辉、中国中药协会会长房书亭、广东省药品监督管理局副局长严振等国内中医药研究领域专家学者汇聚一堂，从"一带一路”时代下的中药四化与脑健康、中医药发展战略与政策、中医药现代化产业化过程中体质辨识的作用与价值、中医药与肠道菌群在粤港澳大健康产业扮演的角色、应对抑郁症与痴呆症——粤港澳中药发展的新机遇、抗病毒中药二次开发、论冠心病的中医药治疗研究等方面作分享交流。

作为此次论坛的承办方，广药集团旗下白云山和记黄埔历经30多年的发展，现已成为全国现代中药先锋企业、华南地区最大的单体中成药制造企业，并在粤港澳大湾区建设中抢占先机。据广药集团董事长李楚源介绍，广药集团已与香港大学签署战略合作协议，建立了科研、人才、产业、医疗、文化等五位一体的战略定位。自2007年白云山和记黄埔签约启动“板蓝根抗病毒机理”第一个研究项目。