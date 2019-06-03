上海市养老服务平台正式上线
人民网上海6月2日电 （记者曹玲娟）上海市民政局日前正式开通“上海市养老服务平台”。上海市民无论是寻找养老服务政策与资源，还是寻求线上、线下的“养老顾问”帮助，只要点击键盘，都将一目了然，如网购一样方便。
由上海市民政局为老年人及其家庭、养老服务行业从业人员打造的这一平台，采用“九宫格”的布局形式，直观展示“养老顾问、机构查询、政策检索、办事指南、养老地图”等多项服务功能，界面亲和、操作简便。平台囊括上海全市数千家养老服务设施及机构信息，包含养老院、长者照护之家、社区综合为老服务中心、日间照护机构、助餐服务场所、社区养老服务组织、护理站（院）等七大类，面向公众提供精准、便捷、高效、详实的信息查询服务。
《 人民日报 》（ 2019年06月03日 13 版）
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