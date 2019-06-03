看到别人陷入困境，产生同情，这不难。难的是不光在脑中想想，而且付出心血去做，而且经年累月，无怨无悔

江西有位老爷子，今年91岁了，从2001年开始坚持撕街头像牛皮癣一样的“小广告”，18年撕了40余万张，指甲断过好些回，小刀也用坏了十几把。问他图啥？一不图财，二不图名，就是怕别人误信、上当。

四川有位老大爷，几年前出过车祸，简直是“死过一回”。后来，他就拉着老伴儿一起做义务交通劝导员，一做就是3年多，全年无休，被误解、被辱骂也不在意。问他为啥？为的是少一些车祸悲剧。

甘肃还有一位年过七旬的老人，每到大雪，就带上扫帚、铁锹，上三公里外的公路上义务扫雪去，这一扫就是20多年。他想要啥？要过往车辆的安全。

三位老人，有一个共同点：见有坑，就想平，不想别人掉进去。

这些善举中，能看出同理心驱动的痕迹。我遭过车祸，滋味不好受，设身处地想一想，最好别再有人遭这罪了，我得做点啥——同理心是群体性社会的心理黏合剂，面临可能发生的坏情境，大家如果都能感同身受，面临纠纷都能换位思考，那社会就会变得温情脉脉。“一人向隅，举座不欢”，“举座”自然就会帮“一人”渡过难关；看不得别人不好，这是见义勇为的不竭动力。

这些做法表现了人们善良的品格。看到别人陷入困境，产生同情，这不难。难的是不光在脑中想想，而且付出心血去做，而且经年累月，无怨无悔。这些老人的心底多么光明！

老人做的这些事，为什么感人至深？因为超越了狭隘的得失，牺牲自己的精力和时间，为的是他人。不是所有人都能这么想，这么做。有的人自己掉进坑里过，恨不能别人也都掉进去，来获得一种心理平衡。我不好，你也别想好——这种格局卑下，必然导致人生路荆棘丛生；“但愿世间人无病，哪怕架上药生尘”“但得众生皆得饱，不辞羸病卧残阳”，这样的格局高迈，足为我们修身的榜样。

铲广告、导交通、清积雪，不能只靠三两位善心人的单打独斗。“德不孤，必有邻”，人人都伸出手来，有坑大家一起填，社会将变得越来越美好。

《 人民日报 》（ 2019年06月03日 13 版）